Рар: Мнение одного «левого» депутата «дело Скрипаля» не изменит

РИА Новости

Политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как в Бундестаге относятся к заявлениям Хайке Хензель о непричастности России к отравлению Скрипалей.

Доказательств причастности Москвы к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нет ни у Берлина, ни у Лондона. Такое заявление сделала журналистам депутат Бундестага от «Левой» партии Хайке Хензель. Она отметила, что канцлер Германии Ангела Меркель уже дважды отказывалась какие-либо доказательства причастности России к «делу Скрипаля». Депутат сделал вывод, что у правительства Меркель просто нет никаких доказательств.

Как пояснил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар, Хензель выражает мнение, которого придерживаются многие представители «Левой» партии Бундестага

«Это оппозиционная партия, которая выступает за хорошие отношения с РФ, за то, чтобы Германия резко ограничила свое сотрудничество с НАТО, в некоторые ее члены высказываются за полный отказ от Североатлантического альянса. Я сам слышал высказывания членов этой партии, что дело Скрипалей – это провокация против России», - заявил собеседник агентства.

Рар отметил, что похожие мнения можно услышать и в партии «Альтернатива для Германии». А еще раньше свои сомнения относительно российского следа в Солсбери высказывал один из лидеров ХДС, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия и близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Армин Лашет.

«Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к другим государствам», - написал политик в Twitter сразу после того, как Британия выдвинула обвинения в адрес России.

К сожалению, пока это мнения звучат разрозненно и не оказывают влияния на официальную позицию немецких властей относительно России, добавил политолог.

Ранее британские следователи заявили, что в отравлении Сергея Скрипали и его дочери могли принимать участие две российские группы. По мнению следствия, одна группа прибыла в Британию за несколько дней до инцидента, чтобы «все подготовить», а другая группа занималась уже непосредственно отравлением Скрипалей. Доказательств этой версии у следователей пока нет.