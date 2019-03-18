«Свадебный генерал» и «старые маразматики». Депутат поспорил со Шнуровым

Депутат Виталий Милонов в эфире НСН разъяснил, почему Комитет Госдумы по культуре позвал на должность Сергея Шнурова.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналисту Андрею Пивоварову назвал свое назначение в Госдуму проявлением старческого маразма. Видео беседы появилось на YouTube-канале «Редакция».

«Почему бы не поболеть этим в полной мере и во всей красоте старческим маразмом? Это же классно! И гораздо естественнее, чем какой-то молодящийся [... ], который ходит в шортиках в 80 лет», — сказал музыкант в ответ на вопрос «является ли вступление в совет признаком старости».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с НСН связал назначение Шнурова с его эксцентричной натурой, которую Комитет Госдумы по культуре хочет использовать для самопиара.

«Его ради того и пускали туда, чтобы руководство комитета поднабрало веса в этих кругах. Что он относится к членам совета, как к маразматикам, это характеризует его отношение к включению в совет. Безусловно, это неподобающие события в Госдуме. Мы очень много говорим о каких-то одиозных вещах, которые происходят у депутатов. Мне кажется, одно из одиозных событий – это вот это», - отметил Милонов.

Парламентарий назвал Шнурова «свадебным генералом», которого Комитет по культуре в случае необходимости вытащит, как козырь, из рукава.

«Там ничего не требуется, это не формат работы в стиле Говорухина, от него ничего и не ожидается, Это точно свадебный генерал, которого нужно будет в случае необходимости ввести эффектный пиар-ход, пообсуждать целлюлит Ксении Собчак или еще что-то, это события, которые беспокоят, наверное, всех россиян. Все смотрят за творческой дискуссией члена Общественного совета Сергея Шнурова с потенциальным кандидатом в губернаторы Ксенией Собчак, идет такой концептуальный спор двух школ», - сыронизировал Милонов.

Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный стали членами общественного совета при комитете Госдумы России по культуре в конце февраля. Ожидается, что новые члены совета примут участие на парламентских слушаниях нового закона о культуре 22 марта.

Ранее адвокат фронтмена группы «Ленинград» отправил в думскую комиссию по этике жалобу на политика Виталия Милонова за распространение оценочных суждений о коллективе и самом музыканте в СМИ.