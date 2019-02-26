Шнуров ответит в Госдуме за неформальную культуру

Писатель, входящий вместе с лидером группы «Ленинград» в состав Общественного совета по культуре при Госдуме, в эфире НСН прокомментировал свое новое назначение.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин. Как пояснила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, теперь в Общественном совете будет «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН обрадовался соседству с известным музыкантом.

«Это замечательно. Мне кажется, Шнуров имеет такие же права в нашей культуре, как многие другие представители. Шнуров отвечает за определенный сегмент в культуре, и мне крайне симпатично такое соседство. Это неформальная культура. Она тоже существует. Так или иначе, она становится частью общей культуры. Не вся лексика Сергея Шнурова попадет в золотой фонд русской культуры, но многие его песни, мне кажется, будут оценены впоследствии. Это очень талантливый человек», - отметил он.

Рассуждая о критических замечаниях, поступающих в адрес нового назначения Шнурова, собеседник НСН добавил, что огромная популярность этого артиста свидетельствует о некой потребности на разную культуру в обществе.

«Было бы странно, если бы все сходились во мнении. Кто-то любит попа, кто-то попадью, а кто-то свиной хрящик. Мне кажется, что собравшись все вместе, а спектр очень широкий – от Шнурова до владыки Тихона - мы охватим основные культурные современные течения в нашей стране. Я понимаю, почему консервативный человек может не любить Шнурова, но Шнуров – это реальность. Человек, которого слушают сотни тысяч. И есть, видимо, причины для того, что, может быть, традиционная и нам привычная культура не все охватывает. Шнуров создает что-то в дополнение к тому, к чему мы привыкли, он и отвечает за пресловутый неформальный сегмент», - сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН удивился включению Сергея Шнурова в Общественный совет при думском комитете, предположив, что музыканта таким образом хотят поучить культуре. В свою очередь Первый зампред комитета по культуре Госдумы Владимир Бортко отметил, что влияние Сергея Шнурова на современную культуру не подлежит сомнению, и попросил Милонова оставить личное отношение к музыканту при себе.