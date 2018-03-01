Со скандалом на дебатах Жириновского и Собчак разберутся в суде

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Штаб телеведущей после прозвучавших оскорблений на теледебатах готовится подать жалобу на лидера ЛДПР.



Столкновение кандидатов в президенты Владимира Жириновского и Ксении Собчак на предвыборных теледебатах переросло в скандал, в результате которого на лидера ЛДПР могут подать в суд. Словесная перепалка оппонентов в эфире канала «Россия – 1» перешла во взаимные обвинения, а после того, как лидер ЛДПР допустил оскорбительные высказывания в адрес Собчак, журналистка облила его стаканом с водой. В ответ Жириновский разразился нецензурной бранью. Холдинг ВГТРК исключил ненормативную лексику из записи.



Инцидент произошел во время выступления еще одного кандидата на выборах – бывшего спикера Госдумы Сергея Бабурина. Предвыборные штабы Собчак и Жириновского уже прокомментировали произошедшее в прямом эфире. Так, пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сообщила, что юристы штаба «рассматривают возможность, чтобы подать действенную и работающую жалобу, а не просто посотрясать воздух», пишет «Ридус». Сама телеведущая свое решение плеснуть водой из стакана в лидера ЛДПР объяснила с тем, что политика надо было «окропить святой водицей», так как он «уже совсем берега не видит», передает РЕН ТВ.

В штабе Жириновского действия телеведущей назвали «отвратительной провокацией» и увидели в инциденте со стаканом воды «исторический плагиат» на теледебаты 1995-ого года, когда лидер ЛДПР сам выплеснул стакан сока в своего оппонента, которым в том время выступал Борис Немцов, сообщает РИА Новости.

В эфире НСН президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко ранее также назвал инцидент «ремейком 90-х». Кроме того, политолог считает, что Собчак воспользовалась «домашней заготовкой».

«Я не думаю, что ситуация со стаканом воды была заранее чётко спланирована. Но уверен, они рассматривали заранее всякие варианты, и когда подвернулась возможность, была использована домашняя заготовка. Конечно же, они заранее продумывали подобного рода варианты развития событий. Конечно же, Собчак вряд ли думала, что придёт и плеснёт в Жириновского водой, но она к этому готовилась», - предположил собеседник НСН.

Инцидент также прокомментировала заместитель председателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина. Парламентарий назвала позором поведение Жириновского. «На этого старого, несчастного, вышедшего из ума НЕмужчины нет управы??? Позор!», - заявила Пушкина «Федеральному агентству новостей».

Напомним, агитационная кампания стартовала 17 февраля, а первые дебаты – 26 февраля. Кандидатам выделено более 60 часов бесплатного эфира на телевидении и 36 часов на радио. Владимира Путина на дебатах представляют доверенные лица. Агитация в СМИ завершится в полночь 17 марта. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.