«Ситуация патовая». Американист о выходе России и США из ДРСМД

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев рассказал НСН о перспективах заключения нового ДРСМД.

США заявили о готовности к переговорам с Россией по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но на определенных условиях. В Государственном департаменте сообщили, что условием переговоров должна стать возможность проведения беспрепятственных проверок ради «безопасности США и их партнеров». Там также заявили, что «разочарованы тем фактом, что Россия, похоже, не готова предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению договоренностей и тем самым сохранить Договор о РСМД».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН рассказал, что ситуация по ДРСМД сложилась сложная и большой вопрос — возможны ли новые договоренности.

«Не вполне понятно, о чем идет речь. С одной стороны, мы знаем, что речь идет о том договоре, который не очень интересен американцам, и они ищут предлоги для того, чтобы из него выйти. Поскольку договор двусторонний, тот тут самое простое было обвинить Россию в его невыполнении. В связи с чем они сами приостановили свое участие в нем. Российский ответ был прямо зеркальным. Пока произошел обмен ультиматумами. Естественно, Россия не признает за собой эти нарушения, а США не признают свои. Пока мы находимся в патовой ситуации. Насколько возможны в этой ситуации переговоры — вопрос непростой», — считает американист.

В старом ДРСМД не заинтересованы ни США, ни Россия, однако никаких предложений по новому договору пока не было.

«США не заинтересованы в этом договоре в его нынешнем виде. Многие, в том числе американские аналитики, указывали на то, что реальными причинами были не какие-то нарушения России, а Китай, который обладает большим количеством этих вооружений и таким образом наращивает свое политическое, стратегическое и военное влияние в странах Азиатского-Тихоокеанского региона, — продолжил Рогулев. — США это не нравится. Чтобы что-то противопоставить Китаю, они вышли из этого договора. В такой ситуации не заинтересована и Россия, которую обвиняют в нарушениях, которых нет. Но никаких предварительных обсуждений возможного многостороннего договора не велось», - отметил собеседник

Ситуация не внушает оптимизма, считает глава Фонда изучения США.

«Для того, чтобы иметь новый договор или измененный старый, нужно желание, готовность идти на компромиссы, то есть готовность учесть позицию другой стороны, а также иметь соответствующую позицию в обществе. Ничего из этого пока нет. Это говорит о том, что в США, где к тому же разворачивается новая президентская кампания, вряд ли кто-то пойдет на такие вот шаги», — полагает Юрий Рогулев.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас в эфире НСН высказал мнение, что вернуть стороны к договору уже невозможно.







