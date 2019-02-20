Перехитрили сами себя. Как выход США из ДРСМД станет залогом мира во всем мире

Экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, как Россия выиграет от выхода из ДРСМД.

Решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в конечном итоге приведет к миру на планете, заявил в беседе с НСН бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

По его словам, Вашингтон однозначно не вернется к выполнению Договора о РСМД до официального выхода из соглашения 2 августа и будет продолжать обвинять Москву в нарушениях по уже отработанной схеме, так что спасти договор 30-летней давности уже не удастся, уверен эксперт.

«Подход США к якобы нарушению Россией требований ДРМСД выстроен по обычной схеме, так же как и история с “Новичком”, MH17, химоружием в Сирии, вмешательством в выборы и так далее: “Начнем с того, что вы плохие, вы виноваты. Пока вы не признаете, что вы виноваты и не исправите все то, в чем мы считаем вас виноватыми, говорить не о чем. И конечно, если вы все это признаете и исправитесь, вы все равно будете плохими, и у нас все равно будут причины вас обвинять”. США заявляют, что российские власти должны признать, что ракета 9М729 нарушает требования договора, уничтожить все ракеты этого типа, разрешить провести по всей России инспекции, которые бы устроили американцев, или сделать что-то еще для их удовлетворения. Каковы шансы, что Москва на это согласится?», — задал риторический вопрос эксперт.

Однако, не все так плохо, утверждает Джеймс Джатрас. Выходом из ДРСМД Вашингтон, неожиданно для самого себя, поспособствует укреплению мира во всем мире, отметил Джеймс Джатрас.

«Хорошая новость в том, что эти люди [в Вашингтоне] оказались в два раза умнее. Они перехитрили сами себя, потому что получается, что в отсутствии ДРСМД, Россия находится в более выгодной позиции, чтобы размещать ракеты средней и малой дальности. Россия может сказать, “Вам не нужен ДРСМД? Хорошо, тогда мы разместим ракеты в Калининграде, разместим их по всей европейской части России”. Тогда Россия сможет уничтожить любую европейскую столицу этими ракетами. А когда Вашингтон пойдет в Европу и скажет “мы хотим разместить ракеты во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, и нацелить их на Россию”, что скажут европейцы? Повторится ситуация с развертыванием “Першинга-2” в 1980-ых, которая собственно и привела к заключению ДРСМД. Если в Вашингтоне искали способ создать в Европе движение за мир, они его нашли», — заключил собеседникНапомним, что 12 декабря 1979 года Совет НАТО решил разместить в Европе к 1983 году 572 ракеты «Першинг-2» (Pershing-2) с подлетным временем до целей 6 – 8 минут, после того как в 1977 году СССР приступил к развертыванию на западных границах ракет средней дальности РСД-10 «Пионер». В этой ситуации в самом невыгодном положении оказалась Западная Европа, так как при возникновении глобального ядерного конфликта Советскому Союзу пришлось бы наносить массированные ядерные удары по размещенным там американским ракетам. В итоге стороны постепенно пришли к переговорам по ограничению ядерного вооружения в Европе, которые начались в 1980 году. Через семь лет был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно его условиям, американские ракеты «Першинг-2» и российские «Пионер», среди прочих, подлежали уничтожению.