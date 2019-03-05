Непримиримые стороны. Почему Москва не готова идти на уступки по ДРСМД

Эксперты оценили в эфире НСН перспективу переговоров между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями.

США готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, но на определённых условиях, заявили ТАСС в Госдепартаменте США. Об этом стало известно после подписания президентом РФ указа о приостановке выполнения условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил запуск процедуры выхода из Договора и приостановили выполнение его требований. Владимир Путин тогда обещал Штатам зеркальный ответ.

Вернуть стороны к договору уже невозможно, так как Вашингтон требует от Москвы признания в нарушении его положений, на которое российское руководство вряд ли пойдёт. Такое мнение в эфире НСН высказал бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас.

«США заявляют, что российские власти должны признать, что ракета 9М729 нарушает требования договора, уничтожить все ракеты этого типа, разрешить провести по всей России инспекции, которые бы устроили американцев, или сделать что-то еще для их удовлетворения. Каковы шансы, что Москва на это согласится?», — задал риторический вопрос эксперт.

Действительно, Москва не намерена сдавать свои позиции, и рассматривает возможность заключения нового договора лишь в том случае, если Вашингтон будет готов прислушаться к её доводам. Об этом в эфире НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Договор — это когда две или более сторон за столом переговоров слышат друг друга. Россию пока Соединенные Штаты Америки не слышат. Если нас при рассмотрении этого договора будут слышать, конечно, [договор будет нам] интересен, потому что мы тоже хотим обезопасить наши границы, нашу территорию от тех средств, которые размещены сейчас в Европе», — сказал депутат.

С другой стороны, разрыв договора может привести к укреплению мира во всём мире, добавил Джеймс Джатрас. По его словам, это возможно, так как нынешняя ситуация предполагает взаимное желание сторон нацелить друг на друга ракеты, разместив их, с российской стороны в Калининграде, а с американской — в Европе. По его мнению, это может привести к повторению истории заключения первого договора РСМД.

«Россия может сказать, “Вам не нужен ДРСМД? Хорошо, тогда мы разместим ракеты в Калининграде, разместим их по всей европейской части России”. Тогда Россия сможет уничтожить любую европейскую столицу этими ракетами. А когда Вашингтон пойдет в Европу и скажет “мы хотим разместить ракеты во Франции, Германии, Нидерландах, Италии, и нацелить их на Россию”, что скажут европейцы? Повторится ситуация с развертыванием “Першинга-2” в 1980-ых, которая собственно и привела к заключению ДРСМД. Если в Вашингтоне искали способ создать в Европе движение за мир, они его нашли», — заключил американец.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан сторонами в 1987 году. Этому предшествовало взаимное развёртывание США и СССР ракет — американских «Першинг-2» и советских «Пионер». После заключение договора все они подлежали уничтожению.