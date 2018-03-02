Шушкевич: Горбачева я когда-то боготворил!

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В эфире НСН в день рождения первого президента СССР экс-председатель Верховного Совета Белоруссии рассказал о своих отношениях с политиком.



Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполняется 87 лет. В прошлом году политик стал лауреатом «Премии Льва» за 2017 год, которая вручается «За заслуги в деле достижения мира и примирения». Период правления Горбачева страной и время «перестройки» до сих под широко обсуждается в обществе.



В эфире НСН экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что одно время с большим доверием относился к политику. «У меня много воспоминаний, и я его когда-то боготворил», - признался он.

Однако, ряд моментов правления Горбачева, а также его действия в отношении Белоруссии, Шушкевич, оценил негативно и от поздравлений воздержался. «Когда онвыступил по всесоюзному телевидению в мае 1986 годаи сказал, что наш мирный атом самый лучший, у меня к нему напряженное отношение. Я считаю, что он сделал очень много для того, чтобы объединилась Германия, но для Белоруссии он сделал много чего нехорошего. Поэтому я воздержусь от поздравлений и добрых пожеланий», - заявил собеседник

Напомним, что Михаил Горбачев руководил страной с 11 марта 1985 года по 25 декабря 1991 года. В это время, получившее название «перестройка», политический деятель предпринимал крупномасштабную попытку реформировать общественный строй в СССР. После подписания Беловежских соглашений о ликвидации Советского Союза, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.

Ранее в СМИ бывший президент Советского Союза заявлял, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «действует как слон в посудной лавке», превратил страну в королевство и должен покинуть свой, сообщает НТВ.