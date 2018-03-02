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Михаил Горбачев отмечает 87-летие

2 Марта 2018 в 00:45
Михаил Горбачев отмечает 87-летие

2 марта исполняется 87 лет со дня рождения последного генерального секретаря ЦК КПСС (1985—1991), последнего Председателя Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), первого председателя Верховного Совета СССР (1989—1990), первого и единственного Президент СССР (1990—1991) Михаила Горбачева.

Михаил Горбачев — основатель Горбачёв-Фонда. С 1993 года соучредитель ЗАО «Новая ежедневная газета» и член редакционного совета «Новой газеты».

Горбачев — лауреат Нобелевской премии мира 1990 года, кавалер российского Ордена Святого апостола Андрея Первозванного и многих других государственных и общественных наград разных стран. 

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