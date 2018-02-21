Горбачёв решил не вмешиваться в выборы и ссору Грудинина и Зюганова

ФОТО: Михаил Горбачёв // РИА Новости/Александр Вильф

Президент СССР в эфире НСН прокомментировал информацию о ссоре Грудинина и Зюганова из-за него.

Писатель и оппозиционный политик Эдуард Лимонов на фоне слухов о ссоре между кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым и лидером партии Геннадием Зюгановым из-за фигуры первого президента СССР Михаила Горбачёва в своей колонке для Life сравнил претендующего на главный пост страны политика с последним советским главой. По его словам, симпатии Грудинина к фигуре единственного президента Советского Союза могут быть опасным знаком «бракованного качества».

В свою очередь, сам Михаил Горбачев в ответ на вопросне стал поддерживать или критиковать кандидата на пост президента от КПРФ. По его словам, в выборы он старается не вмешиваться.

«Я не вмешиваюсь в выборы», - заявил Горбачёв.

Так единственный президент СССР отреагировал на сообщения ряда СМИ по поводу ссоры между лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и кандидатом от партии на выборах 2018 Павлом Грудининым.

По информации журналистов, конфликт возник из-за расхождения их позиций по поводу фигуры Михаила Горбачёва. Согласно неподтверждённым источникам, Грудинин оказался его сторонником, а Зюганов считает эту фигуру «лицемером и предателем». В то же время депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН посчитал эту информацию «придумками» и «ерундой».