Шушкевич: Беларусь высылает тех, кто мешает фальсифицировать выборы

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН прокомментировал высылку оппозиционерки.

Власти Белоруссии высылают из страны пресс-секретаря оппозиционной Объединенной гражданской партии, гражданку России Анну Красулину. Она намерена обжаловать это решение и уже сообщила о сложившейся ситуации в российское посольство в Минске, пишет РИА Новости. Красулина заявила, что основания для высылки прописаны строкой «в интересах общественного порядка» без разъяснений.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что женщина могла каким-то образом помешать фальсификации выборов в стране.

«У нас все время ведется подготовка к новым выборам, чтобы не мешали фальсифицировать результаты. У нас уже с 1996 года выборов нет. Это очень хорошо знают все наблюдатели, Европа не признает выборы в Беларуси. Но их, признает, конечно, Россия и Армения. А больше некому признавать. Поэтому если выслали женщину разумную, то вполне понятно почему», - отметил он.

Собеседник НСН обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в неумении руководить страной.

«В Беларуси в ближайшее время ничего не изменится, потому что это очень нравится Путину, и он поддерживает Лукашенко. Это очень удобно. Но как бы там ни было, Путин – человек образованный, занимался достаточно серьезными делами, а у Лукашенко ничего не получается, кроме как уметь господствовать и не уметь руководить. Показатели в Белоруссии очень плохие. Средняя зарплата в три раза меньше, чем в Литве и Латвии, Эстонии, а тем более в Польше. А у нас показывают, что все рады и счастливы, что Лукашенко у нас такой мудрый предводитель, и другого у нас просто быть не может», - заключил он.

Ранее Шушкевич сетовал на нежелание властей Белоруссии обеспечивать высокий уровень жизни своих граждан. Он упрекал Лукашенко в том, что тот не собирается покидать свой пост, а лишь растит армию угодников и лизоблюдов.