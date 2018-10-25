Шушкевич назвал Лукашенко малообразованным и жестоким

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН заявил, что в Белоруссии угодничество заменяет историю.

Газета администрации Александра Лукашенко запустила на своём сайте проект «Четверть века государственности Белоруссии», который посвящен 25-летию института президентства в стране. Согласно авторам проекта, необходимо ставить знак равенства между появлением поста президента и белорусской государственностью.

Авторы заявляют, что обретенная еще в 1991-м году государственность вплоть до 1994 года была весьма условной, а экономическая пропасть — вполне осязаемой. Газета отметила, что «именно тогда, в 1994-м, из уст кандидата в президенты Александра Лукашенко прозвучало эпохальное заявление, ставшее адекватной той ситуации: «Отвести государство и народ от пропасти».

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН выразил возмущение по поводу публикации административной газеты.

«У нас президент очень малообразованный человек, который жестокостью и прочими способами длительное время сохраняет свою власть. А его окружение ему угождает. Но нельзя же возводить в ранг государственной политики глупость. Беларусь получила независимость 8 декабря 1991 года, когда Ельцин подписал соглашение о создании СНГ. Впервые Беларусь была названа независимым государством. В ней были созданы все структуры независимого государства. Это очередная бездумная политическая кампания. Разумный человек прекратил бы ее, но Лукашенко так не поступит. А лизоблюды, которые окружают его и хотят ему угодить, хотят, чтобы мы жили хуже поляков, хуже литовцев, хуже латышей», - заявил он.

Собеседник НСН посетовал не нежелание властей обеспечивать высокий уровень жизни своих граждан.

«То, что он не собирается покидать свой пост, это достаточно распространенная постсоветская проблема. Если некоторые образованные лидеры обеспечивают достаточно высокий уровень жизни своих граждан, то в Беларуси средняя зарплата в три раза ниже, чем в Литве, а уж тем более, в Эстонии. Находят темы восхваления подобного рода. У них память хромает. Угодничество заменяет историю, а ему очень нравится. Необразованность дикая. От воинственного невежества лекарств нет», - заключил он.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного Совета Белоруссии назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского клоуном и заявил, что не любит Михаила Горбачева.