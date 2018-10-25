Четверг
25 октября
USD 65.63
EUR 75.08
В мире

Шушкевич назвал Лукашенко малообразованным и жестоким

25 Октября 2018 в 18:15
Шушкевич назвал Лукашенко малообразованным и жестоким
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН заявил, что в Белоруссии угодничество заменяет историю.

Газета администрации Александра Лукашенко запустила на своём сайте проект «Четверть века государственности Белоруссии», который посвящен 25-летию института президентства в стране. Согласно авторам проекта, необходимо ставить знак равенства между появлением поста президента и белорусской государственностью.

Авторы заявляют, что обретенная еще в 1991-м году государственность вплоть до 1994 года была весьма условной, а экономическая пропасть — вполне осязаемой. Газета отметила, что «именно тогда, в 1994-м, из уст кандидата в президенты Александра Лукашенко прозвучало эпохальное заявление, ставшее адекватной той ситуации: «Отвести государство и народ от пропасти».

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН выразил возмущение по поводу публикации административной газеты.

«У нас президент очень малообразованный человек, который жестокостью и прочими способами длительное время сохраняет свою власть. А его окружение ему угождает. Но нельзя же возводить в ранг государственной политики глупость. Беларусь получила независимость 8 декабря 1991 года, когда Ельцин подписал соглашение о создании СНГ. Впервые Беларусь была названа независимым государством. В ней были созданы все структуры независимого государства. Это очередная бездумная политическая кампания. Разумный человек прекратил бы ее, но Лукашенко так не поступит. А лизоблюды, которые окружают его и хотят ему угодить, хотят, чтобы мы жили хуже поляков, хуже литовцев, хуже латышей», - заявил он.

Собеседник НСН посетовал не нежелание властей обеспечивать высокий уровень жизни своих граждан.

Политолог: Порка-антидепрессант для правительства от Лукашенко

«То, что он не собирается покидать свой пост, это достаточно распространенная постсоветская проблема. Если некоторые образованные лидеры обеспечивают достаточно высокий уровень жизни своих граждан, то в Беларуси средняя зарплата в три раза ниже, чем в Литве, а уж тем более, в Эстонии. Находят темы восхваления подобного рода. У них память хромает. Угодничество заменяет историю, а ему очень нравится. Необразованность дикая. От воинственного невежества лекарств нет», - заключил он.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного Совета Белоруссии назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского клоуном и заявил, что не любит Михаила Горбачева.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.