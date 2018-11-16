Политолог: Мечты Лукашенко об энергонезависимости разбиваются о суровую реальность

Эксперт по Белоруссии рассказал НСН, почему планам Александра Лукашенко не суждено сбыться.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу достичь полной энергетической независимости, что обеспечит безопасность республики. Об этом он заявил на совещании по вопросу совершенствования системы управления энергетикой, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко подчеркнул жизненную важность стабильной работы энергетической системы страны – одной из самых значимых секторов национальной экономики. Как отметил Лукашенко, Белоруссии удалось выйти на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 миллиарда кубических метров газа в эквиваленте. В денежном выражении, это почти 600 миллионов долларов в год экономии. По словам президента, Белоруссия в 2018 году впервые полностью отказалась от импорта электроэнергии.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН отметил, что идея сама по себе замечательная, а вот реальное положение вещей пока далеко от планов белорусского президента.

«Сразу скажу, что это очень позитивная идея для самых широких слоёв белорусского общества. Любой национально мыслящий белорус вам скажет, что автаркия жизненно необходима республике, что нужна опора на собственные силы. Пункт об энергетической независимости станет ключевым в программе каждого кандидата на выборах белорусского президента в будущем году. И это правильно, поскольку лозунг верный, перспективный. Следует инициативу энергонезависимости всячески развивать, поддерживать и спускать для исполнения в низы.

Ведь что в Беларуси на деле происходит? Поставки энергоресурсов в Беларусь растут, и сейчас они находятся на самом высоком уровне, начиная с 2013 года. Вот, я взял справку из “Газпрома”, взглянем на цифры.

Первое полугодие 2017 года: Беларусь получила 9,6 миллиарда кубометров газа. А за первое полугодие 2018 года уже больше 10 миллиардов кубометров газа. И ведь ещё даже отопительный сезон толком не начался в республике.

Дело в том, что когда-то давно коммунисты встроили Беларусь в такой технологический контур, где основу электроэнергетики республики составляют тепловые электростанции. Эти станции вырабатывают 99,9 % всей электроэнергии. При этом 95% всего белорусского электричества генерируется при сжигании российского газа. Нельзя сказать, что белорусы ничего не делали для изменения ситуации. Программа, направленная на экономию при поставках внешних энергоносителей, существует в республике уже не первое десятилетие. Например, белорусы за 11 лет снизили потребление газа на 1,1 миллиард кубометров. А потребляют где-то 21-22 миллиарда кубометров газа в год. С учётом взятых темпов, через 100 лет Беларусь сократит потребление газа почти вполовину. Но, как сказано в древнекитайском трактате “Три телеги”, путь в 1000 ли начинается с первого шага. Борьба за энергетическую независимость будет долгой.

Пока же Беларусь потребляет российского газа больше, чем всё Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии вместе взятое. Вообще же периоды, когда Беларусь потребляет меньше газа, связаны с тем, что «Газпром» просто периодически закрывает вентиль за неуплату.

Можно, конечно, дождаться, когда заработает АЭС в Гродненской области, хотя и эта станция будет работать на российском ядерном топливе. К сожалению, пока население республики переживает рост цен – как на электроэнергию, так и на газ. Это планомерная политика, электросчётчики крутятся, цифры платежей постоянно увеличиваются в структуре расходов домохозяйств. Всё время идёт речь о том, что белорусы-бытовые потребители будут платить невероятные 100% стоимости газа и электричества, хотя она (реальная стоимость) никому толком неизвестна. Поэтому с населением работают, мобилизуют через СМИ, пропаганду и агитацию, берут с него деньги на электроэнергетику и за этот счёт компенсируют часть потерь белорусского бюджета от фактического роста поставок. Классический пример - в США средняя цена электроэнергии 11 центов за киловатт/час, а в Беларуси 9 центов за киловатт/час. Девять центов за киловатт/час — это средняя цена электроэнергии в отдельном штате, скажем, в Техасе. При этом Америка покупает электроэнергию, а Беларусь не покупает», - пояснил эксперт.

Александр Зимовский также отмечает, что в Белоруссии происходит затяжная рецессия.

«Энергетическая независимость Беларуси создаётся сейчас с помощью невидимой руки рынка. Какие-то предприятия закрываются, какие-то банкротятся, с рынка исчезают достаточно крупные производства, меняют свой профиль. Вот МАЗ ещё вчера выпускал 22000 грузовиков в год, теперь выпускает около 6000 грузовиков. Зато снижается потребление электроэнергии – раз заводы работают меньше, значит меньше надо газа закупать. Все эти факторы и позволяют Александру Лукашенко уверенно говорить о том, что страна стремится к энергетической независимости, в долгосрочной перспективе он абсолютно прав», - пояснил собеседник НСН.

Президент Белоруссии признал, что к работе энергетиков страны есть немало претензий и замечаний. В частности, необходимо определить шаги для повышения эффективности работы всей энергосистемы. При этом Лукашенко подчеркнул, что проведение экспериментов в связи с этим не планируется. Одновременно он обратил внимание правительства на то, что удельное потребление электроэнергии в республике в два–три раза ниже, чем в развитых странах.