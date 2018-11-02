Сенатор пригрозил Украине блокировкой портов

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации в эфире НСН прокомментировал арест судна в Мариуполе.

Генпрокурор Украины объявил об аресте российского груза в Мариуполе. Он сообщил, что под санкции попала продукция Алчевского металлургического комбината, которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. Луценко отметил, что причастные лица будут привлекаться к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

в эфиреназвал действия украинских властей бездумной провокацией и предрек им крупные финансовые потери.«Я понимаю, у них там все вчера зудело, им бы очень хотелось ответить на введенные санкции, но ответ они выбрали крайне неудачный. В следующий раз они доиграются, и их просто закроют в Мариуполе, и они выйти не смогут, ни один корабль. Они провоцируют нас именно на такое действие. Мы просто заблокируем все выходы. Я посмотрю, как им это понравится. По документально подтвержденным источникам, судно задержано в нейтральных водах. Это, по сути, пиратское нападение на судно иностранного государства, которое никакого отношения к России не имеет. Они занимаются разбоем, самым настоящим пиратством в Азовском море. Государство, чье это судно, выставит им такой колоссальный счет, что они заплатят огромную сумму за моральный ущерб, за стоимость груза, срыва поставок и так далее. "Замучаются пыль глотать", как говорил наш президент» - добавил он.

Днем ранее сообщалось, что Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.