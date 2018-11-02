Пятница
02 ноября
USD 65.65
EUR 74.58
Политика

Сенатор пригрозил Украине блокировкой портов

2 Ноября 2018 в 21:30
Сенатор пригрозил Украине блокировкой портов
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации в эфире НСН прокомментировал арест судна в Мариуполе.

Генпрокурор Украины объявил об аресте российского груза в Мариуполе. Он сообщил, что под санкции попала продукция Алчевского металлургического комбината, которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. Луценко отметил, что причастные лица будут привлекаться к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

Капитан: Из-за арестованного корабля Украине придется разбираться с Бельгией

 Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН назвал действия украинских властей бездумной провокацией и предрек им крупные финансовые потери.

Санкционный удар по «майдановым политикам»

«Я понимаю, у них там все вчера зудело, им бы очень хотелось ответить на введенные санкции, но ответ они выбрали крайне неудачный. В следующий раз они доиграются, и их просто закроют в Мариуполе, и они выйти не смогут, ни один корабль. Они провоцируют нас именно на такое действие. Мы просто заблокируем все выходы. Я посмотрю, как им это понравится. По документально подтвержденным источникам, судно задержано в нейтральных водах. Это, по сути, пиратское нападение на судно иностранного государства, которое никакого отношения к России не имеет. Они занимаются разбоем, самым настоящим пиратством в Азовском море. Государство, чье это судно, выставит им такой колоссальный счет, что они заплатят огромную сумму за моральный ущерб, за стоимость груза, срыва поставок и так далее. "Замучаются пыль глотать", как говорил наш президент» - добавил он.

Днем ранее сообщалось, что Россия ввела ограничительные меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.