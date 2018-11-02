Капитан: Из-за арестованного корабля Украине придется разбираться с Бельгией

Капитан дальнего плавания раскрыл НСН факты, касающиеся арестованного в Мариуполе судна.
Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что под санкции попала продукция Алчевского металлургического комбината (г.Алчевск - неподконтрольная Киеву часть Луганской области), которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. Уточняется, что груз превышает 3000 тонн. Луценко добавил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного Кодекса за финансирование терроризма.
Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН заявил, что владельцем груза с арестованного судна является бельгийский покупатель.
Ранее в эфире НСН прозвучало мнение капитана Малафеева, который связал арест Украиной судна, следовавшего из России, с бизнес-разборками украинских олигархов.