Капитан: Из-за арестованного корабля Украине придется разбираться с Бельгией

Капитан дальнего плавания раскрыл НСН факты, касающиеся арестованного в Мариуполе судна.

Украина заявила об аресте российского груза в Мариуполе. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что под санкции попала продукция Алчевского металлургического комбината (г.Алчевск - неподконтрольная Киеву часть Луганской области), которую из России в Бельгию перевозило судно под флагом Либерии. Уточняется, что груз превышает 3000 тонн. Луценко добавил, что причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного Кодекса за финансирование терроризма.

Капитан дальнего плавания Михаил Омельченко в эфире НСН заявил, что владельцем груза с арестованного судна является бельгийский покупатель.

«Во-первых, судно шло из Александрии и заходило в Темрюк на погрузку, а в Мариуполь пришло на догрузку. Во-вторых, оно водоизмещением более 10.000 тонн. Юридически принадлежит либерийской компании, управлением занимается компания из Сингапура. Экипаж смешанный. Капитан - гражданин Украины, а из россиян только 2-й помощник капитана. В-третьих, капитан ничего не скрывал и подал грузовую декларацию. Наконец, скорее всего груз продавался на условиях FOB (Free On Board). Следовательно, как только он был погружен, на судно открылся аккредитив, и грузовладелец получил деньги за груз (до отхода судна). Груз продан и он уже не его. Так что Луценко должен искать владельца груза в Евросоюзе. Владелец груза из Бельгии. А Россия вообще к этому теплоходу никакого отношения не имеет. По-моему, здесь украинские власти сели в яму», - подытожил он.

Ранее в эфире НСН прозвучало мнение капитана Малафеева, который связал арест Украиной судна, следовавшего из России, с бизнес-разборками украинских олигархов.