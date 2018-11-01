Санкционный удар по «майдановым политикам»

Президент Украины Пётр Порошенко избежал российских санкций, в отличие от своего конкурента Юлии Тимошенко.

Первого ноября было опубликовано подписанное премьер-министром Медведевым постановление, направленное на реализацию указа Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ». Документ вводит контрсанкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В списке – депутаты Верховной рады, крупные предприниматели, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти, судьи Конституционного суда Украины, крупные промышленные предприятия. Будут заблокированы их средства на счетах и имущество на территории России, введен запрет на вывод их капитала за пределы России.

Под действие санкций подпадают, в частности, глава МВД Украины Арсен Аваков, бывшие премьер-министры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, посол Украины в США Валерий Чалый и старший сын президента Украины Петра Порошенко Алексей. Но в списке нет самого Петра Порошенко.

Отсутствие Порошенко в российских санкционных списках заинтересовало в числе прочих и лидера украинского предвыборного рейтинга Юлию Тимошенко. За полгода до президентских выборов на Украине она занимает, по соцопросам, первое место с уровнем поддержки в 13 с лишним процентов против третьего места самого Порошенко с поддержкой в 6,8%. Юлия Тимошенко написала в соцсетях, что её саму санкции мало волнуют в силу отсутствия бизнеса. А вот отсутствие в списках компаний «Рошен» и «Ленинской кузницы» она назвала «удивительным». «Рошен» является крупным производителем кондитерских изделий, «Ленинская кузница» - киевское судостроительное предприятие. Владельцем обеих компаний опосредованно является Порошенко, напоминает «Лента.ру». В числе подпавших под санкции украинских юрлиц - предприятие «Укрспирт», Продовольственно-зерновая корпорация Украины, производитель грузовых автомобилей АвтоКрАЗ.

Объяснения отсутствию Петра Порошенко в санкционных списках представил пресс-секретарь главы российского государства. По словам Дмитрия Пескова, включение Порошенко в список стало бы «запредельным шагом», поскольку «традиционно президенты не включаются в санкционные списки».

С персональными санкциями понятно. Но что мешает распространить их на аффилированные с персоной «кузницы»? И ему не так обидно было бы. А то, вон, у главной соперницы бизнеса нет, а санкции есть…

Всеволод Нерознак