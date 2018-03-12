Сенатор от Севастополя: Киев повторяет неловкие попытки управлять крымской ситуацией

В эфире НСН Ольга Тимофеева рассказала, как отнесутся крымчане к предложению Киева обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения у Украины.

На Украине подготовили законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Проект закона «О прощении», автором которого выступил экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым украинские власти понимают Россию.



В эфире НСН сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева назвала законодательную инициативу попыткой Киева управлять крымской ситуацией.

«Для чего это нужно украинским депутатам - вполне понятно. Таким образом они продолжают показывать свою хоть какую-то сопричастность с Крымом, и, соответственно, возможность, управлять крымской ситуацией. Для жителей Крыма это совершенно ни горячо, ни холодно. Это как некая другая запредельная реальность, которая нас совершенно не интересует. Крымчане свой выбор сделали в 2014 году», - подчеркнула сенатор.

Экс-депутат Верховной рады в своем законопроекте предлагает ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах, сообщает РИА Новости. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Ранее лидер запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров в интервью украинским СМИ пообещал заставить всех россиян покинуть Крым.

Напомним, в феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории - «оккупированными».

По итогам референдума в марте 2014 года за воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова.