«Маразм крепчает». В Крыму ответили на слова Чубарова о высылке россиян

Заявление лидера запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о высылке россиян из Крыма похоже на старческий маразм. Такую оценку словам депутата Верховной Рады дал заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В беседе с RT он отметил, что всегда считал Чубарова человеком с хорошим образованием. Но его последние заявления заставляют в этом усомниться.

«сейчас хочется сказать, что маразм крепчает. Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», — сказал Гемпель.

Он добавил, что граждане России самостоятельно решают, в каком регионе им жить.

Ранее Чубаров в интервью украинским СМИ пообещал заставить всех россиян покинуть Крым. Каким способом это будет сделано, политик не уточнил.