Письма Собчак не доходят до Украины

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Заявившая о намерении посетить Крым кандидат в президенты обратилась с письмом в посольство, но в украинском дипведомстве в Москве никаких писем не получали.

О своем решении посетить Крым кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак, ранее заявлявшая о незаконном присоединении республики к России, накануне, 6 марта, уведомила посольство Украины в Москве. Однако в диппредставительстве утверждают, что никаких обращений не получали. «Нет, мы никаких писем или обращений от Собчак не получали», - приводит агентство УНИАЛ заявление представителя посольства.

Несмотря на то, что ранее Собчак отказывалась вести агитацию в Крыму, теперь кандидат в президенты сочла правильным посетить республику, но «только через украинскую территорию», как отметила сама телеведущая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, что Собчак так же заявляла о необходимости провести новый референдум по Крыму и что с точки зрения международного права полуостров является украинским, пишет «Интерфакс». После этого прокуратура провела проверку ее высказываний о принадлежности полуострова.

В эфире НСН пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил, что Собчак, как и другим кандидатам в президенты, нечего делать в Крыму. «Если выборы будут проходить на территории оккупированного Крыма, нам совершенно плевать, приедет туда Собчак или не приедет. Или Грудинин, или Жириновский, или другие. Мы в любом случае эти выборы не признаем. Выборы президента России не должны проводиться на украинских оккупированных территориях», - считает он.

Напомним, что российским регионом Крым стал после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией, отмечает RT. При этом украинская сторона не признает результаты референдума и считает полуостров «временно оккупированной территорией». Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Крым стал российским в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.