Счета швейцарские, кандидат - отечественный. Как Грудина «прикрывают» в КПРФ

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Сообщение ЦИК РФ о наличии 13 счетов в швейцарском банке у Грудинина спровоцировало очередной скандал вокруг кандидата от компартии.

Кандидата в президенты РФ от коммунистической партии Павла Грудинина вновь заподозрили в сокрытии данных о зарубежных активах. Ранее в СМИ уже появлялись сообщения в наличии у его родственников недвижимости в Латвии и Испании, теперь стало известно о 13 счетах в швейцарском банке. Накануне, 5 марта Центризбирком сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2017 года на этих счетах была размещена солидная сумма - около 1 млн долларов, в том числе и в золоте.



Данные о счетах предоставила Федеральная налоговая служба, пишут РИА Новости. В то же время, при регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов. Пока Центризбирком не получил документов, подтверждающих, что кандидат от КПРФ действительно закрыл все счета в банках. Также в ЦИК пояснили, данные о зарубежных активах не являются основанием для снятия кандидата с предвыборной гонки, пишут «Известия». Однако в информационный плакат о выборах сведения о счетах Грудинина, если информация подтвердится, все же внесут.

В компартии уже попытались опровергнуть наличие у Грудинина заграничных счетов. Так, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил: «Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС», - приводит слова Ющенко РЕН ТВ.

По мнению руководителя пресс-службы компартии, заявления о наличии у Грудинина счетов в швейцарских банках – «еще один инфоповод для новых материалов в СМИ» о кандидате в преддверии выборов.

Ему вторит доверенное лицо Грудинина Юрий Болдырев. В ходе теледебатов он также уверял, что Грудинин до своей регистрации в ЦИК закрыл все счета в зарубежных банках. «По просьбе Грудинина я помогал ему, готовил документ, который он подписал, из него ясно следует, что никаких миллиардов на счетах не было, все счета закрыты до момента регистрации, и сумма рыночная того, что там было, – в пределах 26 миллионов рублей… Все остальное ложь и клевета», - сообщил Болдырев.

Ранее в КПРФ также опровергали появлявшиеся сведения об имуществе Грудина за рубежом. Лидер компартии Геннадий Зюганов называл провокацией сведения о наличии у родственников кандидата в президенты РФ имущества в Латвии. Также коммунисты опровергали наличие у родственников Грудинина недвижимости в Испании, хотя позже сам кандидат в президенты признал, что дом принадлежит его детям.

В эфире НСН глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин заявил, что из-за сведений о швейцарских счетах Грудинина не вычеркнут из списков кандидатов на пост президента ради сохранения явки, однако постараются донести это до избирателей.

«То, что он скрыл свои счета, нехорошо, так нельзя поступать. Совершенно понятно желание Избиркома проинформировать об этом избирателей хотя бы через плакаты и СМИ, что мы сейчас и делаем», - отметил политолог Колядин. - Убирать его в последние дни, наверное, не будут. У него есть определённый круг своих поклонников. Если эти поклонники начнут переживать по поводу того, что был снят кандидат, и начнут бойкотировать выборы, это может сказаться на явке».

Напомним, в рамках избирательной кампании до 17 марта проходят предвыборные дебаты кандидатов. На пост президента России, кроме Павла Грудинина, претендуют еще семь кандидатов: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.