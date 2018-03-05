Политолог: Грудинина не лишат статуса кандидата из-за золота в Швейцарии

ФОТО: Павел Грудинин // НСН

Эксперт в эфире НСН рассказал, что исключение Грудинина из предвыборной гонки может сказаться на явке.

В Швейцарии рассказали о наличии у кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина 13 счетов в банке страны на конец 2017 года, причём один из них – в золоте. Такую информацию зарубежные коллеги предоставили в ответ на запрос ЦИК. Об этом 5 марта рассказал член Центризбиркома Александр Кинев. По его словам, данную информацию предлагается разместить на плакатах, которые разместят на избирательных участках, сообщают РИА Новости.

Глава региональных программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин в эфире НСН заявил, что Грудинина не вычеркнут из списков кандидатов на пост президента ради сохранения явки.

«Убирать его в последние дни, наверное, не будут. У него есть определённый круг своих поклонников. Если эти поклонники начнут переживать по поводу того, что был снят кандидат, и начнут бойкотировать выборы, это может сказаться на явке. Те из коммунистов, кто не окреп душой, спокойно смогут за него проголосовать, понимая, что он никакой не коммунист и вне зависимости от того, есть у него счета или нет. Те, для кого коммунистические идеи являются принципиальными, за него голосовать не будут. Они проголосуют за Сурайкина, Бабурина или других кандидатов, которые их больше устраивают. Я думаю, что большая часть из них проголосует за Путина», - считает политолог.

По словам Андрея Колядина, информацию об иностранных счетах Грудинина ЦИК постарается донести до избирателей.

«То, что он скрыл свои счета, нехорошо, так нельзя поступать. Совершенно понятно желание Избиркома проинформировать об этом избирателей хотя бы через плакаты и СМИ, что мы сейчас и делаем», - подчеркнул Колядин.

Напомним, ранее Павел Грудинин заявил журналистам о предоставлении информации в ЦИК о закрытии всех иностранных счетов. По словам кандидата на пост президента от КПРФ, сведения были переданы Центризбиркому 2 февраля. В то же время в ЦИК заявили, что эти данные не получали, сообщает RT.