КПРФ отрицает наличие у Грудинина зарубежных счетов

В КПРФ отреагировали на заявление ЦИК о том, что у кандидата в президенты от коммунистической партии Павла Грудинина есть зарубежные счета, на которых в числе прочего хранится более 55 миллионов рублей, в том числе и в золоте. Как пишет RT, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что это не соответствует действительности.

«Он зарегистрирован ЦИК, никаких счетов нет», — сказал Ющенко.

Ранее член ЦИК Александр Кинев сообщил, что Павел Грудинин имеет 13 незаконных счетов в швейцарском банке. В их числе есть металлические счета, один из них открыт в золоте.