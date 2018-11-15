«Роснефть» переводит стрелки. Экономист о претензиях Сечина к независимым АЗС

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В эфире НСН руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов заявил, что рост цен на сырье, в первую очередь, провоцирует экспорт, а не заправки.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в росте цен на бензин и дефиците сырья виноваты независимые сети АЗС, которые устраивают сговоры. По его словам, в некоторых регионах формируются монопольные структуры, нацеленные на увеличение стоимости топлива. «Роснефть» же, как отметил Сечин, на своих заправках устанавливает справедливые цены на основе рекомендаций Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ FM».



По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, на стоимость топлива влияет, в первую очередь, экспорт сырья, а не ценовая политика АЗС.

«Сечин перекладывает ответственность на автозаправочные станции, роль которых здесь не очень велика. Гораздо большую ответственность за перманентное повышение цен на бензин и на дизельное топливо несет экспорт углеводородов. Как только повышаются мировые цены на нефть, а рубль при этом не укрепляется, что мы наблюдали последнее время, то создаются условия для повышения цен на бензин, чтобы компенсировать недополученную прибыль и где-то покрыть небольшие потери. В результате, главной причиной становится именно вывоз нефти», - пояснил экономист в эфире НСН.

Для развития российской экономики и потребителей гораздо выгоднее, чтобы большая часть нефти перерабатывалась на территории страны и по максимуму у себя и получать различную продукцию, в том числе, продукцию химической промышленности, отметил Василий Колташов.

«Сохранение невысоких цен на топливо является условием привлечения инвестиций и развития. Объективно встает вопрос о том, чтобы экспорт был меньше, цены были невысокими, а переработка нефти по максимуму происходила в России, и только по минимуму происходил вывоз этого ценного сырья», - сказал собеседник НСН.

Такие условия работы невыгодны для «Роснефти», считает экономист. «Это другой стандарт функционирования компании. Если раньше она могла работать просто как коммерческая корпорация, которая добывает сырье и поставляет его на мировой рынок, то теперь, исходя из интересов всех сфер российской экономики, нефть должна использоваться внутри страны. Это задача на будущее десятилетие. Все это едва ли выгодно “Роснефти”», - добавил Василий Колташов.

Напомним, нефтяные компании и правительство ранее заключили соглашение об удержании цен на бензин до конца 2018 года. После этого стоимость топлива будет индексироваться на основе среднегодовой инфляции. За нарушение обязательств по соглашению правительство введет заградительные пошлины.

Ранее в эфире НСН в эфире аналитики рынка НСН Игорь Юшков и Андрей Гордеев рассказали, как снижение мировых цен на нефть отразится на российской экономике и стоимости топлива.