Новости за ночь: Сечин обвинил независимые АЗС в росте цен на бензин

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Сечин посчитал виновными в повышении цен на бензин независимые АЗС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил высокие цены на бензин. По его мнению, причина тому – создание независимыми АЗС монопольных структур в регионах. Как подчеркнул Сечин, сейчас на рынке 70% АЗС – это вертикально интегрированные компании, ещё 30% - независимые заправки. При этом на цены влияет именно меньшинство, поскольку занижение стоимости топлива вертикально интегрированными компаниями сразу же попадает под «антимонопольное разбирательство», сообщает «Коммерсант FM».

Названы города с РФ с лучшими и худшими дорогами

Тюмень признали городом с лучшими дорогами в России. Ей удалось обойти Набережные Челны и Москву, которые расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно. При этом в десятку городов с лучшими дорогами не пробился Санкт-Петербург, обосновавшись лишь на 13 позиции. Список был составлен на основе голосования людей, которые оценивали состояние дорожного покрытия вариантами «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Меньше всего баллов набрали дороги Саратова, Рязани и Владивостока, сообщает ТАСС со ссылкой на портал SuperJob.

Как минимум 13 стран готовы покупать у России ЗРК С-400. Среди них – Катар, Саудовская Аравия, Марокко, Египет, Алжир, Ирак, Вьетнам и другие, сообщает CNBC со ссылкой на источники, близкие к разведке. Некоторые из них, как отмечает СМИ, уже обсуждали возможные сделки. При этом страны готовы купить у РФ зенитные ракетные комплексы, несмотря на возможные санкции со стороны США. В Пентагоне и Белом доме эту информацию официально не прокомментировали.

Кабмин Великобритании одобрил соглашение по Brexit

Текст проекта соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза был одобрен кабинетом министров страны. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй после совещания с членами правительства. По её словам, документ этот документ «позволит сдвинуться с места» в вопросе выхода Британии из ЕС. Всего в проекте соглашения 585 страниц, на которых описан переходный период и права граждан после Brexit, в том числе социальные выплаты. Ранее Европарламент одобрил прогресс в переговорах по выходы Великобритании из ЕС.