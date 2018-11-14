Аналитики рынка оценили выгоду России от дешевой нефти

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В эфире НСН Игорь Юшков и Андрей Гордеев рассказали, как снижение мировых цен на нефть отразится на российской экономике и стоимости топлива.

Мировые цены на нефть на рынке снижаются по данным торгов. Так, нефть WTI опустилась до минимального уровня за год Стоимость нефти на рынке Декабрьский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX упал до 55,69 долларов за баррель.



Одной из причин снижения стоимости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал временную приостановку санкций Соединенных Штатов против Ирана.

«На ожиданиях введения санкций [против Ирана] в октябре цена нефти довольно существенно росла, достигала 80 и более долларов за баррель. Когда американцы объявили, что они более плавно будут вводить санкции, что разрешают закупать иранскую нефть и после введения санкций до марта восьми странам-приобретателям начался откат на рынке нефти. Все начали фиксировать прибыль, продавать дорогие фьючерсы и от этого они начали дешеветь», - отметил аналитик в эфире НСН.

Нефтяной рынок отреагировал и на вышедший прогноз ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о снижении спроса на черное золото. «Добыча растет, а значит, что возникнет профицит предложения на рынке и нефти будет больше, чем ее потребляют. С учетом этой ситуации, трейдеры тоже начали продавать фьючерсы, поэтому нефть дешевеет», - пояснил Игорь Юшков.

Эксперт убежден, что для России краткосрочные падения стоимости нефти не представляют опасности – на протяжении 2018 года стоимости нефти держалась на высоком уровне, за счет чего удалось не только пополнить российский бюджет, но пополнить резервные фонды за счет сверхдоходов. «Наш бюджет рассчитан до 40 долларов за баррель. Даже если цена будет падать, ничего страшного не произойдет», - считает аналитик.

Снижение стоимости черного золота на мировых рынках способствует стабилизации цен на топливо в России, обратил внимание эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев. «Уже несколько недель внутренние цены на бензин выше, чем европейские. Поэтому отгружать на внутренний рынок выгоднее, чем вести на внешние рынки», - отметил аналитик в эфире НСН.

Но если за падением последует рост, российский рынок также отреагирует повышением стоимости топлива, подчеркнул Андрей Гордеев. Аналитик не исключил, что цена может измениться уже после Нового года. «Если вдруг рост цен нефть начнет увеличиваться, то это добавит нестабильности ситуации. Кроме того, несмотря на заморозку цен, налоговая нагрузка на нефтяные компании будет увеличена, и они будут постепенно перекладывать это в цену», - сказал собеседник НСН.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с ценами на топливо в России гибкой. О стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в РФ заявил также вице-премьер Дмитрий Козак в своем отчете главе государства Владимиру Путин, отметив, что цены заморожены до 2018 года по соглашению с нефтяными компаниями. С нового года стоимость должна будет сформироваться согласно инфляции.