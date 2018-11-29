Указ о введении военного положения вступил в силу на Украиине

Указ президента Украины Петра Порошенко о военном положении в ряде областей страны вступил в силу. Соответствующий документ опубликован сегодня в правительственной газете «Урядовый курьер».

В нем говорится, что президентский указ начал действовать с 14:00 по местному времени (15:00 мск) 26 ноября и завершиться в такое же время 26 декабря, пишут «Известия».

Военное положение вводится на 30 суток в 10 областях Украины, а также во внутренних водах страны Азово-Керченской акватории.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН удивился тому, что МВФ собирается выделить Украине деньги в то время, когда там введено военное положение.