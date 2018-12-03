Сенатор рассказал о готовности военных РФ отреагировать на провокации Украины

Член Совета Федерации в эфире НСН предположил, что переброска войск будет сопровождаться информационным шумом.

Украинские войска будут переброшены к границе с Россией на время действия военного положения в стране. Об этом рассказал президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, это необходимо для усиления границы. Также в регионах, в которых введено военное положение, будут проведены учения. К тому же, там планируется провести сборы с резервом первой очереди, сообщает УНИАН.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН отметил, что России не нужно отвечать на переброску войск, поскольку она всегда готова к подобным провокациям.

«Там (на Украине – примечание НСН), в основном трескотня, и никаких реальных дел. В России всегда мало шума и больше дел. Я думаю, что наша армия, правоохранительные органы, пограничники всегда находятся в состоянии серьёзной готовности. Ситуация в Керченском проливе это очень хорошо показала», - подчеркнул в эфире НСН Цеков.

По словам Сергея Цекова, Украине вовсе не нужно защищаться от России.

«Перебрасывать они будут, раз он это заявил. Будет определённое информационное сопровождение. Это всё в контексте той провокации, которую они совершили в Керченском проливе. Они будут и дальше продолжать провокации. С точки зрения защиты, народа Украины от России – на самом деле надо защищать народ Украины от Порошенко и его окружения, потому что именно они довели Украину до крайне тяжёлого положения в социально-экономической сфере, они развязали и не завершают войну, для них это невыгодно, для них главное – удержаться у власти. Основные мотивы, которые двигают сегодня Порошенко – это всё то, что связано с предстоящими выборами и его нахождением у власти», - уверен сенатор.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили госграницу РФ. На требование российских пограничников остановиться они не реагировали, поэтому пришлось применить оружие. В результате трое моряков были ранены, но им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас все члены экипажей арестованы, их доставили в СИЗО Москвы.