На Украине рассказали, почему Порошенко не может поговорить с Путиным

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН предположил, что встреча лидеров двух стран не сможет состояться без участия третьей стороны.

Президент Украины Пётр Порошенко пожаловался на отказ главы России Владимира Путина обсудить ситуацию в Керченском проливе по телефону. По его словам, РФ был направлен запрос на проведение переговоров, причём предлагалось использовать разные форматы, в том числе с привлечением партнёров из США и нормандской четвёрки. Однако, как утверждает Порошенко, ответа до сих пор не последовало, сообщает France24.

В эфире НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что встреча лидеров двух стран действительно могла бы решить все спорные вопросы.

«Я всегда выступаю за диалог в любом варианте, это лучше, чем конфронтация, потому что ничего хорошего она не дает. По этой причине переговоры конечно были бы полезны. Во-первых, они сняли бы взаимные обиды и недоразумения. Во-вторых, в идеальном варианте, была бы создана российско-украинская комиссия для решения всех спорных вопросов. Это могло бы снять все проблемы и на Украине и в России», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящий момент очень сложно объяснить, почему разговор или встреча не могут состояться и кто в этом, в большей степени, виноват. Эксперт добавил, что встрече может помочь третья сторона.

«Я надеюсь, что они смогут поговорить. Мне сложно понять, почему этого не происходит. Кто больше не хочет. Потому что официальные заявления всегда очень обтекаемые, а реальная ситуация всегда находится за кадром. Нужно смотреть, что будет со временем. Думаю, что надежда есть, например, на трехсторонние переговоры, чтобы снять напряженность, тогда можно было бы действительно найти некий компромисс. Уже были примеры, когда Путин и Порошенко не могли встретиться, пока их не встретили. Тут тоже может быть, что им, например, поможет поговорить Меркель или Макрон, а дальше посмотрим. В любом случае нужно решать проблему, пока она может быть решена и не заводить ее в тупик», — заключил собеседник НСН.