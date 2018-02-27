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Общество

Пушкина обиделась на «лесбиянок» и пожаловалась на Милонова в комиссию по депутатской этике

27 Февраля 2018 в 17:45
Пушкина обиделась на «лесбиянок» и пожаловалась на Милонова в комиссию по депутатской этике
В распоряжении НСН оказалась копия жалобы депутата Пушкиной на громкое заявление депутата Милонова о «вонючих лесбиянках». 

Зампредседателя комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина обратилась с жалобой на парламентария Виталия Милонова к председателю комиссии ГД по вопросам депутатской этики. Поводом для этого послужило жесткое высказывание Милонова в эфире НСН в адрес Пушкиной, как автора инициативы о внесении в законодательство поправок, предусматривающих ответственность за сексуальные домогательства. 

В распоряжении НСН оказалась копия заявления депутата Пушкиной, в котором она обвинила депутата Милонова в грубом нарушении депутатской этики.

жалоба

Напомним, что Виталий Милонов в эфире НСН жестко раскритиковал инициативу Оксаны Пушкиной о необходимости введения в законодательство понятия «харрасмент» и назвал авторов законопроекта «вонючими лесбиянками».

«Если мы будем плясать под сатанинскую дудку новых тенденций, то, я хочу сказать, что сегодня вы говорите об этом, значит, что завтра авторами всех этих поправок окажутся вонючие лесбиянки», — заявил Милонов.

В ответ помощник депутата Оксаны Пушкиной, адвокат Александр Карабанов в эфире НСН счёл мнение Милонова неуважительным по отношению ко всем женщинам. По мнению окружения Пушкиной Милонова следует привлечь к ответственности.

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