Политолог рассказал, как домохозяйка победила на выборах мэра Усть-Илимска

Экс-глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике рассказал НСН об ошибке власти в организации выборов в Иркутской области.

Мэром города Усть-Илимска в Иркутской области по результатам досрочных выборов стала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая от ЛДПР. Как сообщается на официальном сайте теризбиркома, она набрала 44,04% голосов избирателей, обойдя кандидата от партии власти Сергея Зацепина, который набрал 37,3% голосов. Всего в выборах принимали участие четыре кандидата: третье место заняла выдвинутая «Справедливой Россией» Ирина Кондратьева — 6,21%, четвёртое Екатерина Сазонова от партии «Города России» — 2, 03% соответственно.

Итоги выборов подтвердили сохранение протестного характера голосования в ситуации, когда кандидата от партии, имеющей наибольшую электоральную поддержку населения, сняли с выборов, ради поддержки претендента на пост от партии власти. Об этом рассказал в эфире

«Во-первых, сколько я ни слежу за событиями в Иркутской области, а это где-то с 2008-го года, есть чёткая тенденция в голосовании за коммуниста. На данной территории идеология коммунизма близка избирателю. То, что в Усть-Илимске решили эту проблему снять аппаратно, то есть, снять с предвыборной гонки коммуниста, привело к тому, что весь коммунистический электорат пошёл и проголосовал за ЛДПР, против власти. Это некий шаг в ответ на прямое манипулирование общественным мнением, значит, общественное мнение сложилось не в пользу кандидата от власти», — объяснил Колядин.

По его мнению, в этой ситуации можно было сработать тоньше, допустив до выборов кандидата КПРФ, тем более, ничего страшного в его победе в регионе, где много приверженцев коммунистических взглядов, не было бы.

«Наверное, в данной ситуации надо было работать как-то тоньше, хотя я не понимаю, как. Потому что при сложившейся в последние 10-11 лет системе голосования за коммунистов, нужно было просто либо проводить серьёзную электоральную кампанию, либо посчитать, что коммунисты достойны участвовать в выборах. Достойны и дальше занимать эту лидирующую позицию, исходя из того, что коммунисты — это всё равно провластная парламентская партия. Ничего глобально страшного в том, что они бы победили в открытом честном бою, по сути своей и нет», — заметил эксперт.

Что касается способности домохозяйки справиться с управлением целым городом, собеседникпривёл в пример главу Хакасии — 31-летнего коммуниста Валентина Коновалова, который не так давно возглавил регион. Справляется он, справится и домохозяйка, заключил политолог.





«Если у человека есть соответствующее образование, опыт хозяйственной деятельности, то та система вертикали власти, по которой сигнал, что и как делать, в какие сроки, идёт сверху до самого низа, помогает любому вменяемому человеку выполнять свои задачи. Об этом говорит сегодняшняя тенденция назначать региональными лидерами и руководителями основных муниципальных городов молодых технократов. Поэтому, например, справляется же как-то худо-бедно Коновалов, руководитель целого региона, Хакасии. Хотя никакой финансово-хозяйственной деятельностью он не занимался, был помощником юриста, а потом возглавлял отделение партии коммунистов в Хакасии. Теперь руководит регионом. Так что, я думаю, должна справиться и домохозяйка. Конечно, было бы лучше, если бы это были прямые выборы, в которых участвовали высокопрофессиональные специалисты и выиграли бы. И для региона это было бы лучше, и для муниципалитета. Но история не имеет сослагательного наклонения», — заключил Колядин.

Напомним, ранее пост мэра Усть-Илимска занимал Вакиль Тулубаев, представитель «Единой России». Он подал в отставку по собственному желанию 16 января. Однако известно, что ранее депутаты гордумы два года подряд признавали работу его администрации неудовлетворительной, а также в декабре 2018 года предлагали отправить мэра в отставку.