Хасикову посоветовали начать играть в командные игры

Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН заявил, что новому главе Калмыкии необходимо собрать достойную команду профессиональных политиков.

Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии кикбоксера, бывшего сенатора Бату Хасикова. Алексей Орлов, возглавлявший республику с 2010 года, подал в отставку, сообщает ТАСС. Бату Хасикову 38 лет. Он провел детство в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Бату Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Кремль сообщает, что Путин уже провел встречу с Хасиковым.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН предположил, что дальнейшая политическая судьба Хасикова будет зависеть от того, какую команду он себе подберет на новой должности.

«Я так понимаю, что найти человека на место Орлова было чрезвычайно сложно. Что касается Хасикова – он известный кикбоксер, неоднократный чемпион, но есть и другая часть его биографии. Он был советником руководителя федерального агентства по делам молодежи, был сенатором, депутатом. Это пример разносторонне развитой личности. Пример спортсмена, который помимо спорта еще и занимается общественной деятельностью. Биография у него достаточно интересная. В центре внимания его интересов всегда был спорт. Справится ли он на новой должности – вопрос открытый. Человек он, безусловно, неглупый, я думаю, он понимает, что нет универсальных людей, но есть универсальный талант. Наверняка, он будет продвигать ценность своего образа в жизни в республике. Но проблема Калмыкии в том, что население там получает очень низкие доходы. Он будет успешен на новом посту, если перейдет к командным играм. Если сможет собрать команду профессионалов, которые помогут компенсировать у него отсутствие тех или иных компетенций. Он молод, с обучаемостью проблем не возникнет, а главное то, что из себя будет представлять его будущая команда», - добавил он.

В сентябре 2019 года должны избрать губернаторов как минимум в 18 регионах, писала ранее НСН. В девяти из них главы сменились прошлой осенью. В прошлом году были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбраться губернаторы не смогли. Бывший глава департамента региональной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Андрей Колядин в эфире НСН отметил, что главы регионов, пришедшие к власти через прямые выборы, менее эффективны.