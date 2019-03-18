Истек срок годности. В России уволят непопулярных губернаторов

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН рассказал, почему некоторые губернаторы выработали свой ресурс.

Несколько губернаторов российских регионов могут потерять свою должность на этой неделе. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных источников в Кремле. Ожидается, что волна увольнений коснется от трех до шести губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил газете, что Путин на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой».

Издание отмечает, что уже предрешена судьба губернатора Мурманской области Марины Ковтун, главы Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Оренбургской области Юрия Берги, главы Челябинской области Бориса Дубровского.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с НСН подтвердил, что эти губернаторы висят на волоске и пользуются низкой популярностью у избирателей.

«Если говорить о Бердникове, Ковтун, Дубровском, Берге, их объединяет одно: оценка их деятельности оставляет желать лучшего, избираемость у них низкая, стремящаяся к нулю. С учетом опыта предыдущих выборов никто не готов рисковать. Более того, есть срок эксплуатации не только у вещей, но и у руководителей. Если мы посмотрим, свой ресурс эти руководители выработали, отставка вполне ожидаема. Давайте вспомним историю избрания господина Бердникова, который чудом избежал второго тура, несколько сотен голосов тогда решили судьбу выборов. Его невысокая популярность была очевидна на прошлых выборах, с тех пор отношение населения Республики Алтай к Бердникову не поменялось. От «Единой России» люди бегут, как черт от ладана. Если говорить о Юрии Берге, ему уже 65 лет, он во главе региона уже девятый год. Я думаю, что два срока и возраст работают против него. У него были хорошие отношения с федеральными элитами, он известен своим гостеприимством, но ему тоже 65 лет, возглавляет Оренбургскую область с 2010 года. Ресурс его, как руководителя республики, выработан, есть усталость, есть запрос на обновление», - пояснил Калачев.

Из этого списка политолог отдельно выделил Дубровского. По его мнению, у главы Челябинской области есть шансы усидеть в кресле.



«Особняком в этом списке стоит Дубровский: ресурсы и команда политтехнологов есть, регион возглавляет с 2014 года. Есть проблемы с отсутствием линии преемственности, предшественник был популярнее его. Для Челябинска своим не стал. Предпринимались серьезные усилия, чтобы поднять его популярность и ситуацию выправить - сначала работала одна группа опытных технологов, потом другая. По степени вероятности отставки я бы оставлял для Дубровского инварианты», - отметил эксперт.

Он также удивился, как глава Мурманской области Марина Ковтун до сих пор держится наплыву.

«У Марины Ковтун, помимо низкой популярности, есть внутриэлитные конфликты, она возглавляет регион с 2012 года, это тоже приличный срок, высокой эффективности она никогда не демонстрировала, накопились проблемы, претензии. Слухи про возможность ее отставки ходили очень давно. В данном случае стоит удивиться ее политической устойчивости», - сказал Калачев.

Как пишут «Ведомости», под вопросом также находится судьба Алексея Орлова (Калмыкия), Андрея Бочарова (Волгоградская область). В пятницу Владимир Путин провел встречу с Бочаровым, на которой выслушал доклад о результатах работы губернатора.

«Самое главное, чтобы иметь устойчивую позицию, нужно демонстрировать хорошие показатели экономического развития, иметь хорошие связи с теми, кто влияет на принятие кадровых решений, сейчас во главу угла встает избиратель», - заключил политолог.