Политолог предсказал следующий шаг Украины после закрытия ж/д сообщения с Россией

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В эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы рассказал, что Порошенко может отменить и прямой обмен гривны на рубль.

Власти Украины намерены прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью телеканалу «1+1», передает RT .

Украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, зачем Украине закрытие пассажирского сообщения и на кого в первую очередь это направлено.

«В свете последних событий пассажирское железнодорожное сообщение действительно может быть прекращено. Это похоже на политическую линию Порошенко. Тем более что сейчас идет ухудшение отношений. Я думаю, что они могут это сделать к осени, когда закончится период отпусков. Примерно с октября. Это объективная реальность. Следующий удар придется по банкам. Когда будет убрана прямая конвертация гривны в рубль и наоборот — вот это будет мощный удар», — заявил политолог.

Экс-советник президента Леонида Кучмы рассказал, что сейчас идет очень сильное давление на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана со стороны БПП и других депутатов, связанных с Порошенко. Ему выставлены претензии со стороны первый вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, что правительство не принимает таких запретительных акций по отношению к России. Это касается экономических и транспортно-логистических мер.

«Я думаю, что Омелян здесь выступает как передовик, показывая свою лояльность Порошенко. С осени президентская компания развернется в полную силу, а линия Порошенко подразумевает всяческое усиление конфликта с Москвой», — заявил НСН Соскин.

Украинский политолог объяснил, что в целом прекращение сообщения никак не скажется на экономике Украины. По его словам, экономические последствия вообще не берутся в расчет. Тем более, что за прекращением железнодорожного сообщения произойдет переориентация на другие страны.

«Экономическая ситуация настолько ухудшилась, что все потери, которые происходят в отношениях с Россией, они практически рассматриваются как последствия форс-мажора. После введения мер возникнут компенсаторные механизмы. Например, будет больше ходить поездов на Белоруссию. Этот удар придется на гастарбайтеров, которые с западной Украины ездят в Россию на заработки. Однако он не будет долгим. Думаю, что к новому году произойдет большая переориентация трудовых мигрантов из России в другие страны. Все эти процессы, конечно, ухудшают экономическую ситуацию. Но ухудшают и для РФ тоже. Это обоюдные процессы и очень трудно сказать, кто пострадает от этого больше», — резюмировал эксперт.