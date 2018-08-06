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Общество

Учения перед войной в интернете. Почему Роскомнадзору не страшна Генпрокуратура

6 Августа 2018 в 11:04
Учения перед войной в интернете. Почему Роскомнадзору не страшна Генпрокуратура
В эфире НСН Эльдар Муртазин обвинил мессенджер Telegram в сговоре с Роскомнадзором. 

Роскомнадзор при блокировке IP-адресов в ходе борьбы с мессенджером Telegram действовал по собственной инициативе - Генпрокуратура не давала на это санкции. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография». Организация требует признать незаконными действия Роскомнадзора, из-за которых ресурс был заблокирован.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что масштабная охота Роскомнадзора на Telegram была похожа на спланированные учения по обрушению мирового интернета, в результате которых мессенджер, в отличие от других ресурсов, реально не пострадал (слушайте аудио).

Эксперт: Telegram разблокируют в ближайшие месяцы
«Если мы говорим про то, что Роскомнадзор – неэффективная структура,то это все понимают. Это некое пугало, ширма, если хотите, которой прикрывают то, что можно назвать учениями по проверке того, как можно обрушить Интернет. Не наш Интернет, а глобальный. Исходя из этого, все иски к Роскомнадзору обречены. Они будут приняты к рассмотрению, но позитивного решения для тех, кто подает эти иски, вряд ли можно ожидать. Фактически, наше государство потренировалось на реальных сетях, посмотрело время отклика больших компаний, сервисов, как они обходят блокировки. Это полномасштабная подготовка к войне в интернете – не более и не менее того. Поэтому, говорить, что Telegram здесь пострадавший, нельзя. Мессенджер был участником всех этих трений. Если вы посмотрите сегодня, он прекрасно работает в России. Задачи блокировать полностью подконтрольный российскому государству мессенджер не было. Это театральная постановка на публику. Очень удачная, успешная. Можно просто поаплодировать», - заявил эксперт в эфире НСН.

Напомним, что в апреле этого Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса на основании решения Генпрокуратуры 27-31-2018 от 16 апреля 2018 года. В Генпрокуратуре утверждают, что в том требовании речь шла только о семи аккаунтах Telegram, однако на деле блокировка Роскомнадзора затронула миллионы IP-адресов.

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