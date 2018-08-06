Американист: Госдеп США пробил дно в обвинениях о российском вмешательстве

Посольство РФ в Соединенных Штатах отреагировало на вызов временного поверенного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова со стороны Госдепа США. От российского представителя требуют ответа «за агрессивное вмешательство России» во внутренние дела Вашингтона. В российском посольстве назвали «мегафонной дипломатией» действия Госдепартамента и подчеркнули, что предмета обвинений не существует, следовательно, никакого ответа от Москвы не последует.
«То, что сейчас происходит, не поддается никакому логическому объяснению. Когда члены Конгресса США делают такие заявления, еще как-то можно объяснить, что предстоят выборы в ноябре и демократическая партия пытается сделать все возможное, чтобы победить, и использует для этого антироссийскую риторику. Но такие заявления Госдепартамента объяснить это просто невозможно. Никакие перевыборы у них не намечаются. Ситуация сейчас скатывается. Каждый раз мы говорим, что достигли какого-то дна и дальше возможно только движение вверх. И вообще, какой смысл России вмешиваться в выборы в Конгрессе, когда кто бы ни пришел к власти, не важно, республиканец или демократ, все равно будут голосовать за антироссийские санкции?», - отметил американист.
Напомним, ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений «агрессивного вмешательства», пишет Газета.ру.