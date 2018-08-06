Американист: Госдеп США пробил дно в обвинениях о российском вмешательстве

В эфире НСН Эдуард Лозанский назвал «не поддающимся логике» вызов временного поверенного в делах РФ из-за «российского вмешательства».

Посольство РФ в Соединенных Штатах отреагировало на вызов временного поверенного в делах России на территории страны Дмитрия Жирнова со стороны Госдепа США. От российского представителя требуют ответа «за агрессивное вмешательство России» во внутренние дела Вашингтона. В российском посольстве назвали «мегафонной дипломатией» действия Госдепартамента и подчеркнули, что предмета обвинений не существует, следовательно, никакого ответа от Москвы не последует.



отметил, что очередные бездоказательные нападки со стороны Госдепа на РФ уже не поддаются никакому объяснению

«То, что сейчас происходит, не поддается никакому логическому объяснению. Когда члены Конгресса США делают такие заявления, еще как-то можно объяснить, что предстоят выборы в ноябре и демократическая партия пытается сделать все возможное, чтобы победить, и использует для этого антироссийскую риторику. Но такие заявления Госдепартамента объяснить это просто невозможно. Никакие перевыборы у них не намечаются. Ситуация сейчас скатывается. Каждый раз мы говорим, что достигли какого-то дна и дальше возможно только движение вверх. И вообще, какой смысл России вмешиваться в выборы в Конгрессе, когда кто бы ни пришел к власти, не важно, республиканец или демократ, все равно будут голосовать за антироссийские санкции?», - отметил американист.

Напомним, ранее помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для разъяснений «агрессивного вмешательства», пишет Газета.ру.