Володин отчитал Орешкина, а выиграла вся Госдума

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Политолог Алексей Чадаев рассказал НСН, почему согласен с Вячеславом Володиным, прервавшим выступление главы Минэкономразвития в нижней палате парламента.

Речь главы Минэкономразвития Максима Орешкина прервал в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его мнению, министр не смог раскрыть заявленную тему, а его доклад был недостаточно полным. Поэтому Орешкину было предложено перенести его речь на конец марта – начало апреля. Многие парламентарии по окончании заседания нашли такое событие из ряда вон выходящим. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, такое случилось впервые за 30 лет.

Ничего необычного не увидел в этом событии политолог, директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. В эфире НСН он поддержал решение Володина.

«А почему из ряда вон-то? В чём специфика? В Думе такое бывало, просто давно, многие уже забыли. Что касается Орешкина, он действительно пришёл не готовый. Правительственный час устроен так: депутаты заранее присылают вопросы, идёт некая подготовка. Обычно выступление министра заранее готовится, согласуется, это большая работа, которая проводится, чтобы этот чиновник мог ответить на все вопросы депутатов. Чтобы не было ситуации, при которой он явным образом не знает, что отвечать. В этом случае очевидно, что со стороны аппарата министра эта работа проведена не была», — заметил Чадаев.

Что касается спикера Госдумы Вячеслава Володина, он выжал из ситуации максимум. Такое мнение ранее в эфире НСН высказал глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. Алексей Чадаев считает иначе:

«Я думаю, что здесь идёт борьба не за очки Володина, а за роль и место Государственной Думы в системе власти. Потому что мы привыкли к тому, что дума тихая, послушная, во всём согласная с исполнительной властью. Дело в том, что Госдума всё-таки во все времена была тем местом, где собирается некое общественное настроение, которое депутаты, будучи так или иначе на связи со своими избирателями, отражают. Даже когда они идут на компромиссы, это не всегда значит, что им всё всегда по умолчанию нравится, что предлагает исполнительная власть. Учитывая те настроения, которые есть в обществе, Госдума просто их выражает», — заключил Чадаев.

Любопытно, насколько разные оценки получила ситуация со стороны бывших обладателей поста министра экономики. Так, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в эфире НСН заявил — он бы такого отношения к себе в Госдуме не потерпел и ответил оппоненту, сопроводив своё послание адресом. Более самокритичной оказалась оценка бывшего министра экономики России Евгения Ясина — после такого разноса он предпочёл бы оставить свой пост.