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Политика

Экс-министр экономики: На месте Орешкина я бы ушел в отставку

6 Марта 2019 в 12:57
Экс-министр экономики: На месте Орешкина я бы ушел в отставку
Фото: kremlin.ru

Евгений Ясин рассказал НСН, что бы он сделал, если его выступление прервал спикер Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа. Володин обвинил министра в неподготовленности и предложил перенести его выступление на конец марта-начало апреля. По мнению спикера Госдумы, глава Минэкономразвития не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Обсуждая инцидент в эфире НСН, бывший министр экономики России Евгений Ясин рассказал, как бы поступил он, в случае, если его выступление прервал председатель нижней палаты парламента.

«Подал бы в отставку немедленно!», — заявил НСН Евгений Ясин.

Политолог: Володин решил набрать медийности за счёт Орешкина
При этом экс-министр отметил, что в его время такой ситуации быть не могло, так как «все были единомышленниками». Также Евгений Ясин призвал не осуждать Максима Орешкина и допустил, что Вячеслав Володин прервал его выступление по указанию сверху.

«Наверное, это выступление Орешкина несколько шло против чьей-то позиции. Возможно, Володину позвонили из канцелярии и дали соответствующее указание», — предположил собеседник НСН.

Отметим, что ранее Максим Орешкин признался, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в интервью НСН, что 36-летний министр пока не выполнил все задачи, которые на него возложены на нынешнем посту.  
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