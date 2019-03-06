Экс-министр экономики: На месте Орешкина я бы ушел в отставку

Евгений Ясин рассказал НСН, что бы он сделал, если его выступление прервал спикер Госдумы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа. Володин обвинил министра в неподготовленности и предложил перенести его выступление на конец марта-начало апреля. По мнению спикера Госдумы, глава Минэкономразвития не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обсуждая инцидент в эфире НСН, бывший министр экономики России Евгений Ясин рассказал, как бы поступил он, в случае, если его выступление прервал председатель нижней палаты парламента.
«Подал бы в отставку немедленно!», — заявил НСН Евгений Ясин.
«Наверное, это выступление Орешкина несколько шло против чьей-то позиции. Возможно, Володину позвонили из канцелярии и дали соответствующее указание», — предположил собеседник НСН.
Отметим, что ранее Максим Орешкин признался, что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев заявил в интервью НСН, что 36-летний министр пока не выполнил все задачи, которые на него возложены на нынешнем посту.