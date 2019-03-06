Экс-министр экономики: На месте Орешкина я бы ушел в отставку

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Евгений Ясин рассказал НСН, что бы он сделал, если его выступление прервал спикер Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа. Володин обвинил министра в неподготовленности и предложил перенести его выступление на конец марта-начало апреля. По мнению спикера Госдумы, глава Минэкономразвития не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.

Обсуждая инцидент в эфире НСН, бывший министр экономики России Евгений Ясин рассказал, как бы поступил он, в случае, если его выступление прервал председатель нижней палаты парламента.

«Подал бы в отставку немедленно!», — заявил НСН Евгений Ясин.