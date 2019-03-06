«Я бы сразу послал!»: Экс-министр о прерванном выступлении Орешкина в Госдуме

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Бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев заявил НСН, что инцидент с участием Володина и Орешкина в Госдуме мог возникнуть из-за разных приоритетов в вопросах экономики.

На заседании Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». По его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спикер Госдумы подчеркнул, что «разговор будет продолжен позже», скорее всего, в конце марта – начале апреля. Володин предложил Орешкину ответить на те вопросы, которые действительно интересуют нижнюю палату. В их числе – векторы развития экономики, а также реализация национальных проектов, которые были инициированы президентом.

В свою очередь, бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что слова спикера Госдумы комментировать сложно, поскольку он имеет право на свою точку зрения:

«Таково мнение Вячеслава Володина, он имеет на него право. Так же, как и Орешкин имеет право на своё мнение о том, что является приоритетным для Министерства экономики», - отметил собеседник НСН.

При этом Андрей Нечаев категорично подчеркнул, что в его бытность министром экономики такое вряд ли могло бы произойти:

«Я бы послал сразу!», - резюмировал Нечаев.

Напомним, Максим Орешкин сегодня выступал в нижней палате с докладом о поддержке малого и среднего предпринимательства, однако вопросы депутатов касались, в том числе, реализации нацпроектов, а также темпов роста экономики и среднесрочных прогнозов по экономическому развитию.