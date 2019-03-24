Политолог: На Украине сейчас страх и угнетение

Экс-депутат Верховной Рады рассказал НСН о результатах политики сознательного грабежа Украины команды президента Петра Порошенко.

Политический блок "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинил президента Украины Петра Порошенко в развале страны и призвал его покаяться на коленях перед украинцами за принесенные им страдания. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте блока. В нем отмечается, что за пять лет Порошенко так и не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Более того, при нем началась война в Донбассе, унесшая тысячи жизней. По данным блока, жилищно-коммунальные тарифы с 2013 по 2018 год выросли в среднем на 745 процентов, на 1080 процентов на газ, на 1220 процентов на отопление и горячее водоснабжение.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН назвал такое положение дел на Украине закономерным результатом действий нынешней власти, пришедшей в результате государственного переворота. По его мнению, ситуация в стране создана искусственно – нищими людьми легче управлять и отнять политическую свободу.

«Украина была до 2013 года государством, в 2014 году стала территорией, где потеряно верховенство права и исключительное право на законное применение силы государством, сегодня у нас уличное правосудие, суды Линча. Эта сознательная политика грабежа собственного народа, коррупция на первом месте, мы номер один в Европе, царит нищета, потому что нищим народом легче управлять. Когда вы потеряете экономическую свободу, не будет хватать денег на продукты питания, вы за гречку продадите свой голос. Это и есть потеря политической свободы, на Украине сейчас страх и угнетение», - подтвердил данные доклада ООН Олейник.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров в эфире НСН рассказал, что обнищание, миграция и медицинская реформа приводят к сокращению численности населения страны.

«Уже пять лет подряд смертность превышает рождаемость примерно на 200 тысяч. Прошлый год поставил рекорд – 234 тысячи. Умножив на пять, мы получим более миллиона человек – это прямые потери от превышения смертности над рождаемостью. 70 тысяч врачей за пять лет уехали из Украины. Закрылись тысячи больниц и поликлиник. Страна практически перешла на получение платных услуг в области здравоохранения. Из этого следует, что человек просто элементарно не может получить медицинскую услугу только потому, что у него нет на это денег», - отметил собеседник НСН.

Несмотря на высокие рейтинги, которые на прошлой неделе вывели действующего президента Петра Порошенко в тройку лидеров предвыборной гонки, украинский политолог Александр Семченко заявил в интервью НСН, что ему верится с трудом в эти результаты. Он констатировал рост недовольства политикой Порошенко, которое не удается скрыть в публичном пространстве.

«Получается, что народ Украины – полные идиоты, мазохисты, которые получают удовольствие от бездарной политики Порошенко. Куда бы он ни приезжал: в Черкассы, Чернигов, Житомир, Закарпатье, Волынскую область – везде ему задавали неудобные вопросы и показывали не в лучшем свете!» - отметил Семченко.

Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в беседе с НСН заявил, украинцы хотят, чтобы те, кто совершает преступления в стране, несли за это ответственность.

«Запрос в обществе на это серьезный. Были ожидания после майдана, когда было много громких слов. Потом пришли люди, сели в кабинеты, забыли обо всем и начали грабить страну. Разочарование колоссальное», - заключил Килинкаров.

Напомним, 31 марта на Украине пройдут выборы президента страны. Лидером предвыборной гонки является продюсер и актер Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.

53-летний Петр Порошенко - президент Украины с 7 июня 2014 года, миллиардер.