В глазах социологов Порошенко украинцы – это мазохисты

Украинский политолог заявил в беседе с НСН о недоверии высокому рейтингу президента Порошенко среди украинцев.

Рейтинг действующего президента Украины в предвыборной гонке увеличился. По результатам опроса, за него готовы проголосовать уже 20% респондентов.

Лидером предвыборных рейтингов по-прежнему остается кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский. Отдать свой голос за него готовы 24% избирателей. За лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко планируют голосовать 13% респондентов.

Украинский политолог Александр Семченко заявил в интервью НСН, что ему верится с трудом в рейтинги, которые социологи «рисуют» действующему президенту Петру Порошенко.

«Получается, что народ Украины – полные идиоты, мазохисты, которые получают удовольствие от бездарной политики Порошенко. Ведь опрос как раз проведен после того, как раскрутился скандал с воровством президента на Укроборонпроме и особо «теплых» встреч Петра Порошенко с избирателями в регионах. Куда бы он ни приезжал: в Черкассы, Чернигов, Житомир, Закарпатье, Волынскую область – везде ему задавали неудобные вопросы и показывали не в лучшем свете!» - отметил Семченко.

Политолог считает, что несмотря на сокращающийся разрыв числа сторонников лидера гонки Владимира Зеленского и действующего главы государства Петра Порошенко, Украине следует готовиться ко второму туру президентских выборов.

«Стоит ожидать второго тура, потому что по Конституции Украины, победитель президентской гонки должен набрать 50% голосов тех, кто придет голосовать на избирательные участки. А пока ни один кандидат не набирает такого числа сторонников», - заявил политолог.

Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН объяснял, почему Петр Порошенко может не выйти во второй тур президентских выборов.