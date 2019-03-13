Украинцы готовы продавать свои голоса за гречку

Бывший депутат Верховной Рады в эфире НСН рассказал о бедственном положении украинского народа и беспределе на улицах накануне выборов.

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН опубликовало доклад о ситуации с правами человека на Украине в преддверии президентских, парламентских и местных выборов. Согласно документу, украинский народ запугивают, не дают выражать несогласие с политикой властей. Организация отмечает бездеятельность правоохранительных органов, увеличение случаев нападений на журналистов и бесчинства радикалов. Согласно докладу, последние, по крайней мере, шесть раз нападали на адвокатов по резонансным делам прямо в здании суда. Кроме того, обстановку в стране усугубляет раскол православных общин из-за того, что украинская «новая» церковь получила автокефалию.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН назвал такое положение дел на Украине закономерным результатом действий нынешней власти, пришедшей в результате государственного переворота. По его мнению, ситуация в стране создана искусственно – нищими людьми легче управлять и отнять политическую свободу.

«Украина была до 2013 года государством, в 2014 году стала территорией, где потеряно верховенство права и исключительное право на законное применение силы государством, сегодня у нас уличное правосудие, суды Линча. Эта сознательная политика грабежа собственного народа, коррупция на первом месте, мы номер один в Европе, царит нищета, потому что нищим народом легче управлять. Когда вы потеряете экономическую свободу, не будет хватать денег на продукты питания, вы за гречку продадите свой голос. Это и есть потеря политической свободы, на Украине сейчас страх и угнетение», - подтвердил данные доклада ООН Олейник.

Немалую роль в нынешнем бедственном экономическом и политическом положении Украины, как отметил эксперт, сыграли внешние силы – Европа и США.

«Запад поддержал и признал законность власти, пришедшей в результате государственного переворота. Те, кто осуществил переворот, и те, кто поддержал его, сейчас пожинают плоды. Американский президент как-то сказал про одного диктатора: да, он сукин сын, но он наш сукин сын. Так вот, у этих сукиных детей есть родители. Кто-то умолчал в Европе, а Америка подтолкнула к этому перевороту и активно участвовала. Когда берут власть незаконным путем, тогда теряют суверенитет, потому что это внешнее управление», - политолог.

Экс-депутат Рады назвал уникальной ситуацию, когда страной открыто управляют иностранные министры из прибалтийских стран, Грузии и Штатов. Он отметил, что интересы обычных людей не учитываются, а выборы носят иллюзорный характер - при любом раскладе проиграет украинский народ.

«Есть все основания говорить о том, что выборы нелегитимны, результаты так называемых выборов надо не признавать, потому что 9 миллионов лишены права голоса: те, кто работает в России, кто проживает на Донбассе, 1,2 миллиона с двойным гражданством в Крыму и 3-4 миллиона в Европе. Четыре участка на 1,5 миллиона проживающих в Польше украинцев - это не выборы, это имитация избирательного процесса. Я знаю, что проиграет украинский народ, независимо от результатов. Нынешние кандидаты все смотрят на Запад, на Вашингтон. Зрелищ много, а хлеба насущного кто даст?» - задал риторический вопрос Олейник.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. По данным опроса социологической группы «Рейтинг» за 11 марта, 24,7% избирателей готовы проголосовать за шоумена Владимира Зеленского, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 18,3% респондентов, Петра Порошенко поддержали бы лишь 16,8%.