Политолог: Литва не выбьет из поляков советские взгляды

Анатолий Иванов в беседе с НСН рассказал, почему запуск в Польше телевидения, рассчитанного на литовскую аудиторию, не поможет в «борьбе с российской пропагандой».

Польша выделит 1,7 млн евро «на борьбу с российской пропагандой» в Литве. Польский канал TVP Polonia в Литве будет транслироваться под названием TVP Wilno, а в сетке трансляции будет собственный новостной блок о событиях в Литве и Вильнюсе. Редакция будет состоять из 20 сотрудников. Уточняется, что заказчиком выступит МИД Польши.

Политолог из Вильнюса Анатолий Иванов в беседе с НСН подробно рассказал, по каким причинам на самом деле Польша решила спасать своих граждан от «российской пропаганды».

«В этом решении нет ничего нового, поскольку с 2017 года идут разговоры о необходимости вытеснения с информационного ландшафта российского телевидения и замены его чем-то. Поскольку создать какой-то альтернативный новостной канал на русском языке Литва не смогла. И вот возникла идея убить двух зайцев одним ударом. Официально считается, что часть литовских поляков находится под воздействием информационных ресурсов Москвы, в общем, вражеских ресурсов. Вывести этих литовских поляков из-под влияния информационной пресс-машины Кремля – это одна из задач. Другая задача – каким-то образом в глазах Евросоюза показать свое участие в борьбе с российской пропагандой. Канал не можем создать, но что-то делаем», - пояснил он.

Иванов сообщил, что Литва, используя такие методы, рискует просто заменить один вид, так называемой, пропаганды на другой.

«Литва за счет Польши получает телевещание, но она проигрывает идеологически. Вместо российской пропаганды, если мы можем ее так назвать, придет сюда польская. Получая дополнительную информационный ресурс, который, пусть даже исподтишка будет проводить политику адресованную восточным кресо, так в Польше называют тех, кто живет у восточных нынешних границ. Исподволь будет взращиваться мнение, что нужно вернуть эти земли назад. Особой выгоды Литва точно не получит. Она не сделает литовских поляков литовцами, и она не вымоет из их голов советские взгляды, а если вымоет, то заменит их пропольскими взглядами», - заключил эксперт.

Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев рассказал в эфире НСН, почему польские власти не хотят приглашать россиян на памятные военные мероприятия.