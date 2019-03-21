Потепление наступит не скоро. Эксперт о российско-польских отношениях

Старший научный сотрудник рассказал НСН, почему польские власти не хотят приглашать россиян на памятные военные мероприятия.

Польша отказалась приглашать Россию на памятную церемонию по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Власти страны сообщили, что та война началась агрессией на Польшу, а все мероприятия будут проводиться группой стран, с которыми Польша сотрудничает «для установления мира в рамках международного закона, уважения в отношении других стран и их территориальной целостности». «Историческую логику Министерства иностранных дел России мы в контексте сентября 1939 года считаем сомнительной»,— отметили в администрации главы Польши.

Старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев заявил в эфире НСН, что это было вполне ожидаемым решением.

«Это было неизбежно. Поляки воспринимают Советский Союз как одного из агрессоров. 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла с востока в Польшу. Приглашать Россию на церемонию, связанную с началом войны, не ее окончанием – это как приглашать одного из агрессоров. Другое дело, что предыдущая власть могла закрыть на это глаза, в 2005 году Путина приглашали в Гданьск. А нынешняя власть не хочет, для них это вдвойне оскорбительно, потому что они поддерживают Киев. Так что сейчас они считают Россию двойным агрессором. Шансов на это не было», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что в ближайшее время нет шансов на потепление в отношениях между Россией и Польшой.

«Поляки и русские абсолютно в тех же формулировках обвиняют друг друга в попытках фальсификации истории. И каждая из стран имеет некоторые обоснования для этого. Надо подождать до следующих парламентских выборов, посмотреть, что будет, когда власть сменится. Разумеется, принципиально их позиция в отношении украинских событий не изменится, а в отношении исторических событий она может сильно смягчиться. Это так и было до октября 2015 года. Они делали акцент на том, что Советский Союз принес освобождение в 1944 – 1945 годах. Та власть лавировала, эта лавировать не собирается, она упирает на национальную гордость. Время покажет. Но до выборов шансов на потепление отношений абсолютно никаких нет», - заявил эксперт.

Ранее в МИД России заявили об игнорировании польскими властями исторической логики, поскольку они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия РФ. Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.