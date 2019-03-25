Политолог из США назвал американские СМИ большей угрозой, чем Россия

Американский политолог и медиа-аналитик рассказал НСН, как провал антироссийского дела Мюллера выявил несостоятельность Трампа и прессы США.

Представители Демократической партии в Конгрессе США не удовлетворены отчетом генпрокурора США Уильяма Барра по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает CNN. Демократы собираются добиться публикации полного текста доклада Мюллера, который, по словам Барра, не нашел сговора предвыборной кампании Трампа с представителями России. Стоит отметить, что в докладе Мюллера России приписывается вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, в частности, через «Агентство интернет-исследований», также известное как «фабрика троллей», и связь с хакерами, взломавшими почту Хиллари Клинтон, соперника Трампа по президентской гонке.

Очевидно, что заявление об отсутствии сговора Трампа с Москвой после почти двухлетнего расследования оказалось неприятным сюрпризом для противников нынешнего главы США. Об этом в интервью НСН рассказал американский политолог и медиа-аналитик Уильям Данкерли.

«Отчет Мюллера, безусловно, был неприятным сюрпризом для американских политиков, погрязших в антироссийской истерии. Они видимо надеялись, что найдутся доказательства для подтверждения их фанатизма», — отметил собеседник агентства.

Как заявил сам президент Дональд Трамп, выступая накануне во Флориде, итоги расследования Мюллера стали провалом попыток демократов отстранить его от власти. Уильям Данкерли заметил в интервью НСН, что в этом случае речь идет о провале самого Трампа.

«Неудача Трампа касается его политической неопытности. Несмотря на реальные доказательства того, что Хиллари Клинтон, помимо всего прочего, подорвала праймериз Демократической партии, Трамп не смог добиться справедливости. В то же время он позволил своим политическим врагам заполонить новостной поток заявлениями о российском сговоре, которые так и не были подтверждены фактами. Его враги сумели убедить значительную часть американского населения в том, что эти обвинения были обоснованными. Трамп мог и должен был избежать фиаско “Рашагейта” (скандал, связанный с обвинениями России властями США во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, названный по аналогии с Уотергейтским делом, послужившим причиной отставки президента Никсона - прим. НСН) путем использования более эффективных и сложных стратегий. Несмотря на выводы Мюллера, враги Трампа продолжают свою кампанию лживого искажения фактов. Это дает Трампу возможность постоять за себя с большей стратегической эффективностью», — рассказал американский политолог.