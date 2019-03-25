Американист: В деле «сговора» Трампа с РФ точка не поставлена

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН о судьбе доклада Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Москвой.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между американским президентом Дональдом Трампом и представителями Россм Отчет об итогах 22-месячного расследования генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу. В документе говорится, что «расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал в интервью НСН заключение Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Москвой ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.

«Это был ожидаемый результат, поскольку за два года никаких утечек не было, и те обвинения, которые были предъявлены в ходе расследования, не имели отношения к расследуемому вопросу. Но сказать, что точка поставлена, мы не можем. С одной стороны, ряд членов команды Трампа находится сейчас под следствием, под судом. С другой стороны, возобновляется расследование в Палате представителей Конгресса США, которое будет использовать материалы, добытые прокурором Мюллером. И список свидетелей, и документы, и то, что было тайной следствия, они постараются сделать достоянием гласности. Будут конечно проводить и слушания, и допросы, и публикации всяких документов, и растянут это все до президентских выборов, так что, конечно, точка здесь не поставлена», — рассказал американист.

Стоит отметить, что сам Дональд Трамп расценил итоги расследования Мюллера как провал попытки демократов отстранить его от власти. Глава Белого дома назвал позором то, что США пришлось пройти через это. Об этом он заявил во время выступления в штате Флорида, трансляцию которого вел телеканал CNN.