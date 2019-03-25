Американист: В деле «сговора» Трампа с РФ точка не поставлена

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между американским президентом Дональдом Трампом и представителями Россм Отчет об итогах 22-месячного расследования генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу. В документе говорится, что «расследование не установило, чтобы участники кампании Трампа или кто-либо связанный с ними вступил в сговор или координировался с Россией в ее попытках повлиять на выборы президента США в 2016 году».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев назвал в интервью НСН заключение Мюллера об отсутствии сговора Трампа с Москвой ожидаемым, однако заметил, что точкой в этом деле завершение расследования спецпрокурора не станет.
«Это был ожидаемый результат, поскольку за два года никаких утечек не было, и те обвинения, которые были предъявлены в ходе расследования, не имели отношения к расследуемому вопросу. Но сказать, что точка поставлена, мы не можем. С одной стороны, ряд членов команды Трампа находится сейчас под следствием, под судом. С другой стороны, возобновляется расследование в Палате представителей Конгресса США, которое будет использовать материалы, добытые прокурором Мюллером. И список свидетелей, и документы, и то, что было тайной следствия, они постараются сделать достоянием гласности. Будут конечно проводить и слушания, и допросы, и публикации всяких документов, и растянут это все до президентских выборов, так что, конечно, точка здесь не поставлена», — рассказал американист.
Стоит отметить, что сам Дональд Трамп расценил итоги расследования Мюллера как провал попытки демократов отстранить его от власти. Глава Белого дома назвал позором то, что США пришлось пройти через это. Об этом он заявил во время выступления в штате Флорида, трансляцию которого вел телеканал CNN.
«Сам повод для расследования чисто политический. Никаких доказательств, никаких фактов или свидетельств об этом не было. Само расследование на момент его начала носило чисто политический характер. Они ставили во главе угла расследования именно вопрос сговора Трампа с представителями иностранной державы, что тянет на предательство, а предательство это тяжкое преступление и, конечно, там автоматический импичмент. Так что в этом смысле они хотели убить двух зайцев: сместить Трампа, но и под позорным предлогом, что президент, представитель Республиканской партии пошел на предательство для того, чтобы занять это место. Но это не получилось, поэтому в этом смысле Трамп прав», — сказал Юрий Рогулёв.
Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас рассказал НСН, что демократы, возглавляющие с начала этого года Палату представителей, будут использовать доклад Мюллера, как отправную точку для парламентских расследований личных и финансовых дел президента США. По его словам, выводы Мюллера об отсутствии сговора кампании Трампа с Кремлем не предвещают улучшения отношений между США и Россией.