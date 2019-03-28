Задержание Ишаева назвали ударом по Фургалу

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Директор Института региональных проблем заявил НСН, что действующий губернатор Хабаровского края может попытаться использовать задержание экс-главы региона в своих интересах.

В Москве задержан бывший полпред ДФО и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Отмечается, что задержание связано с делом о мошенничестве и хищении более одного миллиарда рублей.

Кроме того, как сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники, вместе с Ишаевым были задержаны сын экс-чиновника Дмитрий Ишаев, глава представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадий Кондратов и доверенное лицо Ишаева, зампред правительства Хабаровского края Владимир Хлапов. Также сообщается об обысках в региональном правительстве и представительстве компании «Роснефть» в Хабаровске.

В эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что все эти задержания могут отразиться на судьбе действующего главы Хабаровского края Сергея Фургала.



«Конкретно в случае с Ишаевым, думаю, нет политического подтекста. Если это и бьёт по кому-то, то по Фургалу (нынешний губернатор Хабаровского края — прим. НСН), и то косвенно. Потому что это же не его люди, а люди Ишаева. Тут палка о двух концах: вроде бы его вице-губернаторы замешаны в уголовном преступлении, с другой стороны, он теперь может от них спокойно и весело избавиться и назначить своих людей. Выиграет он или проиграет от этой истории, это ещё надо посмотреть», — рассказал Журавлёв.



Политолог также напомнил о произошедшем накануне аресте экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, которому вменяют создание и участие в ОПГ и хищение в особо крупном размере. Оба этих события можно расценивать как подготовку общественных настроений к дальнейшим чисткам в чиновничьей среде, уверен Журавлёв.

«Общее направление на чистку от бывших, а потом, думаю, и действующих чиновников, которые позволяют себе брать несколько больше, чем зарплата, оно есть. Потому что и Ишаев, и Абызов — люди бывшие. Но вокруг этого создаётся определённый психологический климат. И поскольку наши люди исходят априори из того, что чиновник — существо вороватое, то психологический климат будет только усиливаться. Поэтому, думаю, эти процессы будут базой для того, чтобы гораздо легче проводить чистку уже действующего аппарата», — подчеркнул эксперт.

Ранее в эфире НСН бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков предположил, что Ишаева могли пригласить в отделение для дачи показаний по данному делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого или обвиняемого.

Напомним, накануне, 27 марта, Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. Бывший чиновник остается под стражей до 25 мая.