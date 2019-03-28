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Экс-генпрокурор призвал не спешить с выводами о задержании Ишаева

28 Марта 2019 в 13:38
Экс-генпрокурор призвал не спешить с выводами о задержании Ишаева

Валентин Степанков в эфире НСН уточнил, что официального заявления от следственных органов по задержанию экс-губернатора Хабаровского края не было.

Бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева задержали в Москве по делу о злоупотреблениях при лесозаготовках, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. По тому же делу 28 марта ФСБ пришла с обысками в администрацию региона. Дело расследуется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). 

Бывший генеральный прокурор РФ Валентин Степанков в интервью НСН заявил, что без официального заявления следствия о задержании бывшего губернатора, информация об этом является слухами. Крмое того, Ишаева могли пригласить в отделение для дачи показаний по данному делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого или обвиняемого.

«Информации крайне мало, чтобы ее оценивать. О задержании говорят только в СМИ, официально никто не подтвердил. Следователь по делу вправе вынести постановление о задержании на 48 часов. От них пока такой информации не поступало. Говорят, что его доставили для допроса, выполнения следственных действий, но в этом ничего трагичного нет. Из той скудной информации сложно понять, о чем идет речь. Как указано, дело возбуждено не в отношении Исаева, а по каким-то фактам злоупотребления в лесной сфере. Ему обвинения никто не предъявлял. Будет он задержан или не будет – у меня такой информации нет», - отметил он.

Собеседник НСН выразил заинтересованность, почему так долго расследовалось дело, если к нему, по мнению следствия, причастен чиновник, занимавший высокий пост длительное время назад.

«Допрос человека, который, занимая тот или иной пост, имел отношение к каким-то распорядительным действиям – это абсолютно рутинная работа следствия. Кроме того, не очень понятно, о каком периоде идет речь. Он уже 10 лет как не губернатор. Если это события, связанные с тем периодом, вопрос, почему так долго это расследовалось? Если имеются к нему вопросы, что он участвовал в каких-то незаконных сделках, будучи зампредом правительства и полпредом по Дальнему Востоку, но это уже тогда другие вопросы», - добавил он.

Леонтьев: «Роснефть» ответит на обыски в Хабаровске

Ранее сообщалось, что ущерб от махинаций в лесной отрасли, по версии следствия, составил почти 11 миллиардов рублей. Подозреваемыми стали бывший первый заместитель главы правительства Хабаровского края Василий Шахалев и бизнесмен Александр Пудовкин. Они арестованы.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991 по 2009 год, затем стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в ДФО, в 2012 году возглавил новое министерство по развитию Дальнего Востока. После этого до 2018 года Ишаев работал советником президента «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке.

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