Абызова закрыли на два месяца

Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, задержанному днем ранее.

Абызова, напомним, обвиняют в создании и участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве на 4 млрд рублей. Сам он вины категорически не признает. Несмотря на то, что его интересы представляют сразу четыре адвоката, и предложенный залог в 1 млрд рублей, ближайшие два месяца ему предстоит провести в СИЗО. Неудивительно, с учетом того, что следственные действия велись при оперативном сопровождении ФСБ России.Отношение к задержанию бывшего министра и выдвинутым против него обвинениям неоднозначное даже в высших эшелонах власти. Так, по мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, «дело Абызова» «говорит о том, что в стране неприкасаемых нет, идет реальная борьба с коррупционерами, какие бы должности они не занимали». Напротив, негативное отношение к задержанию Михаила Абызова высказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о «деле Абызова», не зная всех его обстоятельств, преждевременно и неправомерно, в том числе и с точки зрения предположений о давлении силовых структур на бизнес.

Бывшего министра Михаила Абызова и его компаньонов обвиняют в том, что они приобрели 100% акций четырех энергокомпаний, после чего продали их ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд рублей, направив деньги в офшоры. Руководство ФГУПа посчитало, что стоимость сделки завышена, - напоминает «Интерфакс». Адвокаты фигурантов дела со слов своих подзащитных утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость. Кроме того, адвокат Александр Аснис назвал «фейком» информацию о том, что Михаила Абызова якобы «выманили» из-за границы. По утверждению адвоката, его подзащитный постоянно живет в России, а за рубеж выезжал только на короткие сроки. По словам адвоката, задержали Абызова в его подмосковном доме.

Одну из версий подоплеки «дела Абызова» приводит «Газета.ру», вынося ее прямо в заголовок редакционной статьи: «Война элит: что стоит за арестом экс-министра». «На показательный процесс для народа и ради повышения рейтинга власти задержание Абызова явно не тянет. Он не известен россиянам, не имел никакого политического влияния и не является в сознании обывателей каким-то «знаковым коррупционером», - отмечает издание. – (…)Пока же все выглядит как продолжающаяся война элит, точечные репрессии и демонстрация конкретного влияния и силы конкретных спецслужб», - резюмируют авторы материала.

Всеволод Нерознак