Новый президент – новая страна. Как изменится политика Казахстана

Эксперты в эфире НСН предположили, как смена президента страны отразится на всем мире и российско-казахстанских отношениях.

Спикер верхней палаты парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально вступает в должность и.о. президента Казахстана, на заседании парламента он принесет присягу. Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику с 1990 года, назвал преемника «честным, ответственным и обязательным человеком», который знает страну.

Во вторник Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к народу и подписал указ о сложении им полномочий главы Казахстана. Политик останется председателем Совета безопасности республики, также Назарбаев останется во главе партии «Нур Отан» и будет членом Конституционного совета республики. Назарбаев первый и единственный президент республики.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН назвал ожидаемой отставку президента Казахстана, он отметил, что слухи по этому поводу ходили давно.

«Элиты на протяжении долгого времени так или иначе об этом говорили. Создание так называемого Госсовета анонсировало возможности досрочного ухода Назарбаева. Кто-то говорил о том, что на это могут быть какие-то личные причины. Я считаю, что все это сложилось, и в конечном итоге, президент принял решение сам. Он достаточно ответственный и дееспособный политик. В последнее время я видел выступления, в которых четко виделась его воля. В том числе, в тот момент, когда Назарбаев совершенно недавно отправил в отставку правительство», - отметил Калашников.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Россия и Казахстан взаимодействуют в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, в Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после ухода Назарбаева с поста руководителя Казахстана республика превратится в поле битвы, на котором развернется мировая борьба интересов. Политик предупредил, что возможен антироссийский сценарий.

«Там будут пророссийские силы биться за Казахстан. Проамериканские, проевропейские. Это три. Прокитайские – четыре, происламистские – пять. И проузбекские, среднеазиатские. Вот шесть кланов начнут борьбу. Начнется вооружение уйгуров, граница Казахстан-Китай станет неспокойной. С Узбекистаном всегда были спорные моменты. Там они могут нам создать вторую Украину: националисты перейдут на латиницу, будут окончательно выдавливать русских. Вполне возможны изменения в худшую сторону», – сказал Жириновский в эфире НСН.

Объем двусторонней торговли между Россией и Казахстаном в 2018 году достиг 18 миллиардов долларов. Россия является лидером среди торговых партнеров Казахстана, занимает третье место по объему прямых инвестиций из республики. В Казахстане работают более 8,5 тысячи предприятий с участием российского капитала, что составляет более трети от общего числа предприятий с иностранным капиталом.