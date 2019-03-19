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Политика

Жириновский предупредил об опасности превращения Казахстана в Украину

19 Марта 2019 в 20:30
Жириновский предупредил об опасности превращения Казахстана в Украину
Лидер ЛДПР с тревогой смотрит на развитие ситуации вокруг Казахстана. 

После ухода Нурсултана Назарбаева в Казахстане может повториться украинский сценарий. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Там будут пророссийские силы биться за Казахстан. Проамериканские, проевропейские. Это три. Прокитайские – четыре, происламистские – пять. И проузбекские, среднеазиатские. Вот шесть кланов начнут борьбу. Начнется вооружение уйгуров , граница Казахстан-Китай станет неспокойной. С Узбекистаном всегда были спорные моменты. Там они могут нам создать вторую Украину: националисты перейдут на латиницу, будут окончательно выдавливать русских. Вполне возможны изменения в худшую сторону». – рассказал политик в эфире НСН.

Ранее депутат фракции КПРФ в Госдуме Николай Харитонов в эфире НСН выразил уверенность в плавной передаче власти в Казахстане. 

Сегодня Нурсултан Назарбаев подал в отставку с поста президента Казахстана. Исполняющим обязанности главы государства стал спикер сената Касым-Жомар Токаев. Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 года.

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